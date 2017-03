Laetalade vahelt pudenenud ratsaväelasemõõk (6)

Kui ehitusmehed 2010. aastal Muhus asuva Vanatoa turismitalu renoveerimise käigus elamupoolse otsa vana laetala ja teise korruse põranda vahelt Vene armee ratsaväelase mõõga leidsid, oli peremees Erkki Noor kindel, et selline leid väärib majapidamises aukohta.



Sõjariistad on inimkonna ajaloos alati tähtsal kohal olnud, sest nendega on tulnud kaitsta oma kodu ja maist vara, aga nad on andnud ka võimaluse uute rikkuste hankimiseks ja naabrite alistamiseks. Tänapäeval on esivanemate võitlusvahendid rohkem kollektsionääride pärusmaa või siis lihtsalt emotsionaalne seos oma esiisadega.

Vanatoa talu ratsaväelasemõõk tuli välja juhuslikult. Nagu ikka, oli elamu lae peale varutud loomasööta ja igasugust kola ning ehitustööde käigus viskasid mehed parajasti kasutuks muutunud sodi alla, kui heina täis hangu vahelt kukkus välja mõõk. Mehed ruttasid rõõmusõnumiga kohe peremehe juurde, et ootamatut leidu näidata.

Endise peremehe jagu



“Alguses ei osanud miskit aimata, mis relv see täpselt on,” tunnistab Erkki Noor. “Pärast mõningast uurimist internetis sai selgeks, et tegemist on endise Vene armee ratsaväe mõõgaga, mis on valmistatud 1875. aastal. Ja siis hakkasin lähemalt vaatama, kust see siia Vanatoale on võinud saada.”

Muuseumis uurides ja sugupuuga tutvudes sai Erkki Noor teada, et eelmise sajandi algul teenis talu endine peremees Jaan Smuul Vene ratsaväes Tsarskoje Selo auvahtkonnas. Tõenäoliselt võttis ta mõõga pärast teenistust koju tulles kaasa.

Külarahvas teab rääkida, et 1909. aastal sõjaväest koju tulles visanud Jaan sineli koduvärava aiapostile ja läinud kohe Laasu talus elanud Riste Tüürile kosja. Nägusa ja pea kahe meetri pikkuse noormehena oli ta paljude kohalike neidude ihaldusobjekt.

Erkki Noore sõnul on selliseid relvi suhteliselt palju säilinud ja enamik neist on välja tulnud nõukogude ajal, kuid siis on need ka ära rikutud.

“Mõõgad on mürgelkäiaga kas seatapmiseks, võsalangetamiseks või tont teab milleks teravaks käiatud,” selgitab ta, lisades, et tema mõõka sääraselt kasutatud ei ole ja selle tera on sellises seisus, nagu tehases valmistatud.

Enam kui saja-aastane mõõk on hästi säilinud ning vaid puust ja nahast tupe on rotid aja jooksul pisut ära närinud. Ka mõõgatera ots oli mõnda aega niisketes oludes seismisest pisut roostetanud. Noor tegi sõjariista nõudepesuvahenditega puhtaks ja seejärel on ta seda püssiõliga tasapisi konditsioonis hoidnud.

Reaalne relv



“Ei ole tahtnud teda klantsiks lihvida, sest kõik pole kuld, mis hiilgab,” põhjendab ta. “Kui paraadmõõgad on peenelt nikerdatud ja eksklusiivsemad, siis see on reasõduri reaalne relv, mida kasutati ka sihtotstarbeliselt vastase hävitamiseks.”

Jaan Smuul oli edukas ja uhke mees, tal oli külas esimene raadio ja peres ka veoauto. Temast peeti külas lugu ja seepärast ta Nõukogude võimu poolt ka Siberisse küüditati. Külarahvas oli talle nõu andnud end metsa peita või kusagile ära minna, kuid enesekindel peremees ütles, et kes, kurat, julgeb siin teda võtta.

Paraku tulid relvastatud sõdurid talle ikkagi järele ja viisid minema. Jaan suri teekonnal Novosibirskisse ja tema matmiskoht on teadmata.

Erkki Noore sõnul on mõõk nüüd mälestus, mis Jaan Smuulist jäänud, ja seega on tegu pigem hingelise väärtusega, kui sellega, et ta läigiks ja oleks hinnaline ese. “Ma pole seda mõõka eriti reklaaminud, aga oma inimesed teavad,” tunnistab Noor, kes riputas mõõga oma kontori seinale, kus see on tema jaoks majahoidja.

“Ma ei saa mõõka mujale välja panna ja eksponeerida, sest sellistel üritustel, mis meil siin toimuvad, võib mõni külaline või piduline ülemeelikuks minna ja tont teab, milleks seda siis kasutada.”

Erkki Noor ei ole uurinud, mis võiks tänapäeval sellise mõõga hind olla. “See on ka kindel, et isegi kui see maksaks pool Vanatoa talu, ei võõrandaks ma seda, sest sellel on rohkem perekondlik väärtus. Las ta olla siin ja las siis teised järeltulevad põlved otsustavad,” märgib ta.

Aegade jooksul on Vanatoal leitud teisigi vanu asju. Kuna 1970. aastatel oli seal kirjastuse Valgus suve- ja puhkekodu, siis on seda maja mitu korda ringi ehitatud. Kõik need ajaloolised asjad, mis olid omal ajal ära peidetud või tallele pandud, on ilmselt leitud ja tõenäoliselt läinud kõige kaduva teed juba varem.

Siiski haruldane



Erkki Noorel on siiski veel paar võitoosi, mis on 1867. aastast, 1936. aastal tehtud haruldaste kukkedega jahirelva ostis ta endale 90. aastate algul ja veel putitab ta 1947. aastal toodetud BMW mootorratast. Viimasel sai ta just mootori kokku ja kevadel peaks see raudratsu juba täies hiilguses sõidukorda saama.

Kõige selle taustal on mõõgaleid siiski haruldane. “Majas sees vaevalt midagi veel on, kuigi seinu pole küll keegi lahti võtnud,” räägib 23 aastat abipolitseinikuna tegutsenud Erkki Noor, kes endal militaarseid eeldusi ei näe.

Seepärast pole Noor mõõka kusagil kasutanud ja tal ei ole ka plaanis sellega näiteks vallavanema vastuvõtule minna. Toredatele inimestele, kes on maja ajaloo vastu huvi tundnud, on ta seda aeg-ajalt siiski näidanud.

Muuseuminurga avamist Vanatoa praegusel peremehel plaanis pole. “Neid tegevusi on siin niigi palju ja energia kulub peamiselt ikka sinna,” tunnistab Erkki Noor.

Jaan Smuul

19. mai 1884 – 4. juuni 1949 Novosibirsk



Vanatoa talu peremees Jaan Smuul abiellus 1909. aastal Riste Tüüriga Koguva küla Laasu talust. Jaani pojad Artur, Arnold ja Rudolf põgenesid sõja ajal välismaale, Jaan ja ta naine Riste küüditati 1949. aastal. Hiljem kolis Riste poeg Rudolfi juurde Rootsi.

Seejärel asus talus kuni 1962. aastani kolhoosi Tormipoeg kontor. 1970. aastail müüdi talu kirjastusele Valgus, kelle töötajail on Vanatoa hoonete säilimisel suuri teeneid.

Eesti taasiseseisvumise järel tagastati talu selle seaduslikule omanikule Rudolf Smuulile (1921–2001), kes rajas Vanatoale turismitalu.