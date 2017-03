Linna toetus ooperipäevadele suureneb oluliselt

Kuressaare linnavalitsus toetab tänavuste Saaremaa ooperipäevade korraldamist ligi 40 000 euroga.



“Olukorras, kus riigi ega Tallinna Sadama poolt pole jõutud veel lahendusi välja pakkuda, tunneb linnavalitsus vastutust selle eest, et meie suurim kultuurisündmus saaks ka 2017. aastal parimal moel toimuda. Oleme võtnud põhimõttelise seisukoha, et toetame Saaremaa ooperipäevade korraldamist täiendava summaga, mis on suurusjärgus 15 000 eurot. Raha eraldatakse reservfondist,” kommenteeris linnapea Madis Kallas.

Eelnevalt oli linnal plaanis toetada 2017. aasta ooperipäevade korraldamist 24 200 euroga. 2016. aastal eraldati ooperipäevadeks 21 200 eurot. Aastatel 2013–2015 oli vastav summa 19 200 eurot.

Toetuse summat otsustati tõsta, kuna SA Eesti Kontsert juhatuse liige Jüri Leiten palus linnalt abi, et leida võimalusi, mis aitaks lahendada transpordikulude katmist ja jätkata Saaremaa ooperipäevade korraldamist. Kirjas linnapeale tõi ta välja, et tänu ooperipäevadele külastab Saaremaad ja Kuressaaret umbes 14 000 inimest.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et uue riikliku parvlaevade operaatori ja valitsuse koalitsioonileppe tõttu kasvavad Saaremaa ooperipäevade korraldaja transpordikulud kümnete tuhandete eurode võrra. Nimelt toetasid seni Saaremaa ooperipäevade transporti selles osas, mis puudutab Suure väina ületamist, Vjatšeslav Leedoga seotud ettevõtted. TS Laevad seda aga teha ei saa, kuna uue korra järgi võivad riigi äriühingud maksta toetusi üksnes teadus- ja arendustegevuseks oma tegevusvaldkonnas.

Hinnanguliselt läheb parvlaevatransport Eesti Kontserdile maksma umbes 40 000 eurot.