MUHU UUDISSED: Pietse ikka naestenädalt koa

Ikka terissid neh. Uijeekist seevoasta läks küll kole easte. Ma juhtusi ikka õiged aegu õiges kohtas olema ja sai vastlasõitu koa. Tihuse-tüdrikud võtsid otsa piale ja kargutasid mind koa jupi moad. Olli lastel lõbu laiast ja vanadel koa, kis ikka sõedu piale said.

Mida lõpule lisemale ielmine nädal sai, seda rohkem akati igastpuolt uurima, et kas siis sievoasta seda naistenädalt põlegid. Et kas oo ennast ää igan, et kuskil ep kuulutata mitte. Aga riede, siis said neh kirjad lõpuks välja. Ikka oo, nõnna kut igavoasta.

Ja ega sie päävakord oo koa nõuke, kut ta koguaeg oo oln. Ikka esmasbe omingu pieti emade ja tittede omingut. Teisibe omingu olli nännede kohvituba ja Prii Kristjan köis teestele lõre aamas ja õhta tansiti spordiallis zumbat. Eele köidi Leisis ojomas ja kellu viiest laulis Liiva koolimajas Varsakabi. Ja täna õhta panavad mehed jälle Hellamoal keedusse üles. Neh, kis siis kena kõhutääve tahab soaja, siis piab küll nüid kole nobesti elistama 51 63 773. Meestel oo ju ometiks taris ette tiada, kuipalju naisi ää toitma piab. Ja neh, kahessa eurut tuleks koa likki võtta, kui kohale minna. Et neh, isegid kui põle välja õegatud mitte, et oo naeste nädal, siis nie asjad, mis igavoasta oo sedaaegu oln, ega nie oo ju ikka omal õigel pääval.

Tuleva teisibe, siis neh neljateistmendal, siis oo Hellamoal jälle üks kaupmies oma moniga kohal. Sii köib ikka vahest üks, kis müib naestele riidid, nõuksi rahvusliku motiiviga ja suri uhkeid ehteid koa viel üle selle. Sedakorda ta oo siis latsis kümnest üheteistmeni. Siis põrutab aga eetsi jälle. Kevadeks ju ikka lähäb ühte koma teist uut asja taris. Soab ikka kõike siilikuid ja luusasid ja retuusisid ja tuunikaid ja püksa koa. Paljast ole nobe ja mine ole õiged aegu kohal.

Neh aga muedu kisub vägisi kevadeks kätte. Ehkkid vahele viskab nii uhke talve, et põle siadust mitte. Terve moa ja ilm oo lumepaska täis. Aga lambad juba lagunevad. Nüid ju talledel kena julge tulemine koa, sest unti ju änam karta põle mitte.

Neh aga olga siis sedakorda jälle moekast ja olge munuksed!