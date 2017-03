Naabrinaise tõukamine tuleb lunastada üldkasuliku tööga

Möödunud aasta lõpul lükkas üks naaber oma eaka naabri üle läve, nii et naine pikali kukkus. Juhtunu uurimiseks alustatud kriminaalmenetlus lõpetati ja süüdlasele määrati karistuseks töötunnid.



Kuressaare politseijaoskond algatas 10. novembril menetluse selle kohta, et kaks päeva varem oli ühe korteri elanik Kuressaare linnas tõuganud 75-aastase naabrinaise jõuga tema korterisse. Paraku nii õnnetult, et vanaproua kukkus oma korteris koridoripõrandale põlvili ning tema põlved ja labakäsi said haiget.

Lükkaja end süüdi ei tunnistanud ja ütles, et kannatanu tuli ise tema ukse taha sõimama ning ta lükkas naise eemale ja tõmbas ukse kinni. Ta kinnitas, et tema nähes proua ei kukkunud.

Tunnistaja sõnas, et lükkaja pole tõukamist eitanud, põhjendades, et ei suuda taluda seda, et kannatanu tema ukse taga kogu aeg õiendamas käib.

Kuna tegu oli naabritevahelise tüliga, pakkus prokuratuur osapooltele võimalust lahendada kriminaalmenetlus lepitusmenetluses, kuid kannatanu keeldus.

Et süüdistataval pole aasta jooksul olnud ühtki süütegu, puudub kriminaalasjas avalik menetlushuvi ja kriminaalmenetlus lõpetati. Siiski peab tõukaja tegema 40 tundi üldkasulikku tööd.