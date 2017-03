OG Hea Eeskuju 2017 – Miina Hõbenael

Juba neljandat aastat antakse välja OG Hea Eeskuju auhinda. Tänavune Hea Eeskuju on abiturient Miina Hõbenael.



Kandidaadi esitasid 9. klassi neiud Lisell Reinmets ja Kristiina Kesküla põhjusel, et Miina on alati rõõmsameelne ja abivalmis. Kõik, mida ta alustab, teeb ta ka lõpuni. Ta tegeleb paljude asjadega korraga, kusjuures igaüks neist saab tema poolt võrdselt tähelepanu.

Miina on osalenud OGA tegemistes juba viis aastat ja valiti sellel aastal õpilasesinduse presidendiks. Lisaks sellele laulab ta ka Orissaare tütarlastekooris, tal on tegemisi ja kohustusi kooliürituste korraldamisel. Miina on väga edukas õppetöös, ta on esindanud kooli edukalt mitmel olümpiaadil. Kõigele sellele lisaks suudab ta alati jääda mõistvaks ja südamlikuks sõbraks nii suurematele kui ka väiksematele. Miina ei ole kunagi võlts ja jääb erinevates olukordades alati iseendaks. Ei leidu probleemi, mida ta ei suudaks lahendada. Oleme temalt õppinud, et sõpru tuleb alati toetada ja aidata. Samuti seda, et kõik hea, mis teistele teed, tuleb sulle endale tagasi.

Palju õnne, Miina!

Mare Noot,

huvijuht