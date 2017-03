Onu sillutas teed narkomaailma

Tallinna ringkonnakohus tunnistas Ringo Koppeli veebruari lõpul süüdi suures koguses narkootilise aine käitlemises ja kinnitas talle määratud seitsme aasta pikkuse vangistuse.



2014. aastal hakkas varem narkokuriteo eest karistatud Raino Nassar organiseerima suures koguses narkootilise aine hašiši ebaseaduslikku käitlemist, sealhulgas vedu Hispaaniast Eestisse ja Skandinaaviasse. Narkootilist ainet kavatses Nassar vedada sobivate sõiduautodega, kuhu tuli selleks ehitada vastavad peidikud.

Autodesse peidikud

Kuna hašiši vedamiseks oli vaja inimesi, kes narkosõidukid autojuhtidena Hispaaniast Põhja-Euroopasse toimetaksid, värbas Nassar kaks narkokullerit. Üks neist oli tema sugulane –Nassar on Koppeli onu – Ringo Koppel. Koppel pidi osalema ka narkoveoks mõeldud autodesse peidikute ehitamisel.

Narkoveo tarbeks soetati BMW X5, mis võeti arvele ja toimetati detsembris 2014 Kuressaarde, et Nassar ja Koppel saaksid sinna vajalikud peidikud ehitada. Seda tööd tehti renditud töökojas. Narkoveoks mugandatud autoga sõideti Hispaaniasse, et tuua sealt suur kogus narkootikume ja vedada need Põhja-Euroopasse.

2015. aasta veebruaris vahetati autol numbrimärgid ja registreeriti sõiduk uue omaniku nimele. Nassar ja Koppel sõitsid autoga Lõuna-Hispaaniasse, kus sõiduk valmistati narkoveoks ette. Enne seda omandati suures koguses narkootilist ainet – üle 66 kg hašišit, mis peideti spetsiaalsesse peidikusse. Autoga sõideti edasi Barcelonasse.

Vahetult valdasid ja vedasid narkootikume Raino Nassari ülesandel kaks inimest, kellest üks oli Ringo Koppel, kes Barcelonas autost lahkus ja läks Nassari käsul lennukiga Hamburgi ootama teise narkokäsilase autoga kohalejõudmist. Auto peeti aga Saksamaal Hofi linna läheduses kinni ja läbiotsimise käigus leiti peidetud narkolaar üles.

Raino Nassar sai autosse paigaldatud GPS-seadme järgi aru, et auto on politsei poolt kinni peetud ning käskis Ringo Koppelil telefoni välja lülitada ja koju sõita.

Joove 0,5 miljonile



Ringo Koppelit süüdistati suures koguses narkootilise aine grupis käitlemises, millega ta pani toime väga raske narkokuriteo – kogus, mida käideldi, sisaldas üle 660 000 doosi narkootikumi. Sellisest piisaks narkojoobe tekitamiseks enam kui poolele miljonile inimesele.

Maakohus märkis, et kuigi Ringo Koppel tunnistas end viimases sõnas süüdi ja palus kergemat karistust, ei saa kohus seda kergendavaks asjaoluks lugeda. Kohtule ei olnud aga tema kahetsus usutav. Seega määras kohus talle karistuseks seitsme aasta pikkuse vangistuse, mis jõustus käesoleva aasta 28. veebruarist.

Kaitsja sõnul allus Ringo Koppel täielikult oma onu Raino Nassari korraldustele, omamata narkootikumidega mingeid kokkupuuteid ja täites onu käske selleks, et saada materiaalset kasu. Kaitsja sõnutsi sai Koppel oma hinges aru, millega ta oli hakkama saanud, ja kahetses siiralt, et oli pimesi täitnud onu korraldusi, teadmata, milliseid tagajärgi see võib kaasa tuua.

6. märtsil mõisteti Koppel Kuressaares taas süüdi narkootilise aine käitlemises. Süüdistuste kohaselt omandas grupp, kuhu kuulus ka Koppel, 2015. aastal suures koguses MGMA-d sisaldavaid tablette (ecstasy), mis edastati järgmisele isikule.

Lisaks mõisteti Ringo Koppel süüdi varguses. Kokku tuleb Koppelil trellide taga veeta kuus aastat, 11 kuud ja 28 päeva.