Orissaare gümnaasiumi III talendinädal

Orissaare gümnaasiumis sai teoks kolmas talendinädal.



Temaatilise kleepsukavandi konkursi võitis 11. klassi neiu Katriin Kasela. Meeleoluka klassidevahelise musamängu valmistas ette Miina Hõbenael ja viis läbi Kenro Endel Üts. Finaalmäng, kus vastamisi olid 8. ja 9. klassi võistkond, tõi edu 9. klassile.

Jäljendamisvõistluse numbrid olid hoolega ette valmistatud ja suur tänu kõigile osalejatele. Publiku lemmikuks valiti ülekaalukalt 6. klassi särav etteaste (Bucks Fizz “Making your mind up”), millega esindatakse kooli ka maakondlikul jäljendusvõistlusel. Marulise aplausi osaliseks sai üllatusesinejate etteaste “Save your Kisses for Me”. Väga hästi istuvates kostüümides võis ära tunda meie õpetajad – Riina Paat, Aivar Rebane, Martti Nõu ja etteaste eestvedaja Liis Rudov.

Suur kiitus ka kõigile talendi-showl esinejatele. Heatahtlikel hindajatel (Ahto Nellis, Helen Oll, Karin Šuprudko, Sass Pääsk ja eelmise aasta võitjate esindaja Renno Tamtik) jagus kiidusõnu ja eripreemiaid kõigile.

• Peapreemia – Saara Väli (Talendiõhtu 2017 jäädvustamine Maalina)

• Hea ansamblitunnetuse eripreemia – Raahel Ränk ja Triini Tiit (Mari Pokineni laul “Sõpradele”

• Puhta laulmise ja klaveri meisterliku käsitlemise eripreemia – Lisell Reinmets (Adele “When we were young”)

• Leidlikkuse ja väljendusrikkuse eripreemia – Karmen Kaljuste ja Ann Kärner (popurrii “Sel suveööl ma tõusin rutates, panin selga seljakoti ja asusin teele”)

• Autentse imitatsiooni eripreemia – Erik Simastel, Kenro Endel Üts, Kerman Keerd (Hands N´Noses “November Rain”)

• Muusika produktsiooni eripreemia – Eero Heinsalu, tuleviku täht.

Õpilasesindus tänab kõiki toetajaid: Rauni POÜd, Koplimäe mahetalu, Maru Food OÜd ja MTÜd Saaremaa Noorsootöö. Tänan ka kõiki korraldajaid, õhtujuhte, abilisi ja huvilisi.

Mare Noot,

huvijuht