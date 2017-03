Palju õnne sünnipäevaks, Orissaare spordihoone!

4. märtsil tähistas Orissaare spordihoone suurejooneliselt oma 10. sünnipäeva. Kogu päev oli täis sportimist erinevatele vanuserühmadele.

Hommik algas sportmängudega kõige väiksematele mudilastele. Päev jätkus U14-vanuserühma sõpruskohtumisega korvpallis. Samal ajal toimus joogatund täiskasvanutele. Õhtupoolikul sai kaasa elada Saaremaa meistrivõistluste kohtumisele korvpallis. Vastakuti olid Orissaare Träx ja Tesman. Nagu sünnipäevakingituseks võitis mängu Orissaare Träx lõpu­skoo­riga 75 : 60.

Päev lõppes piduliku koosviibimisega spordihoone kohvikus, kus ansambel Maasikad rõõmustas külalisi imeilusa akustilise muusikaga ja sõbrad-koostööpartnerid jagasid õnnitlusi.

Sünnipäevatort oli rõõmuks silmale ja maitses imehea. Suur tänu kõikidele abilistele, kes aitasid sünnipäevapidu korraldada.

“Kas tõesti juba kümme aastat?” imestasid peokülalised. See oli 21. oktoobril 2005, kui maja nurgakivi sai. 2007. aastal avati maja uksed külastajatele esmakordselt. “Ei kujuta ette, mis teeksime, kui siin spordihoonet ei oleks. Kus me siis käiksime?” arutasid maja igapäevased külastajad, tublid sportijad.

Tõepoolest, spordihoone on meie väikese kogukonna inimeste jaoks väga oluline paik, kuhu võivad tulla pea igal ajal nii noored kui ka vanemad spordihuvilised kas siis trenni või vaba aega veetma. On ju see praegu ainuke asutus Orissaares, mis pärast kella seitset õhtul veel avatud on, siis, kui kooli- ja tööpäev läbi ning aega lõõgastumiseks ja aktiivseks koosolemiseks.

Oleme väga tänulikud, et Orissaare vald eesotsas Raimu Aardamiga 12 aastat tagasi Orissaare spordihoone oma südameasjaks võttis. See on andnud Orissaarele suure arengueelise, toonud tuntust ja andnud kõneainet. Südamlik tänu!

Palju tänu toetajatele ja koostööpartneritele nende toimeka kümne aasta eest ja usume, et ka järgmised kümme tulevad vähemalt sama tegusad. Palju õnne meile kõigile!

Pilte sünnipäevast näeb Orissaare Spordi Facebooki lehel.

Liisi Miller,

SA Orissaare Spordihoone

Märtsiüritused Orissaare spordihoones:

10. märtsil kl 19.15 Saku II liiga

Orissaares vs. BC Kalev II

18. märtsil koroona

24. märtsil kl 19.15 Saku II liiga Orissaares vs. Tallinna Ülikool