PILTUUDIS: Kultuurikeskuses avati mustvalgete fotode näitus

Kuressaare kultuurikeskuse I korrusel avati eile Kuressaare kunstikooli õpilaste Triin Truumure ja Gerda Kallase fotonäitus “Ajutiselt värvitu”.

Mõlemad neiud on fotograafiaga tegelenud paar-kolm aastat kunstikooli huviringis. Idee näitus välja panna tuli neil mullu sügisel. Gerda Kallas ütles Saarte Häälele, et näituse läbiv joon on mustvalged pildid, millest mõnel on ka värvilisi elemente. “Värvid on kaduma läinud, aga kuidagi kerkivad nad uuesti esile,” iseloomustas ta näitusel olevaid fotosid. “Mulle endale meeldib rohkem loodust pildistada, aga Triinule inimesi,” lisas ta. Nii ongi näitusel olevate fotode valik mitmekesine.

Kuressaare kunstikooli direktor, neidude juhendaja Boris Šestakov ütles, et nii Triin kui ka Gerda on mõlemad andekad fotograafid. “Siin on taust ka taga, Triinu vanaisa tegeles ka fotograafiaga,” märkis ta. Fotoring käib koos korra nädalas. “Suhteliselt harva,” tõdes Šestakov.

Näitus “Ajutiselt värvitu” on üleval 10. aprillini. Paralleelselt on Kuressaare kultuurikeskuse saalis 4. aprillini väljas Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaste kunstinäitus.