Randvere kogukond liikluskoolitusega turvalisemaks

Sügisel esitas MTÜ Randvere Tööõppekeskus kogukondliku turvalisuse 2016. aasta taotlusvoorus taotluse Kodaniku Ühiskonna Sihtkapitalile, alustamaks liikluskoolitusega Randvere piirkonna lastele ja erivajadustega inimestele. Projekt sai rohelise tule ja alustame 1. aprillil.



Kust tuli idee? See tekkis sellest, et istusime MTÜ-s Randvere Heaks maha ja arutasime KÜSK-i avanenud taotlusvooru ning milliseid probleeme on meil selliseid, mida saaks võimaliku toetusega parandada. Selgus, et liiklus on üks tõsisemaid murekohti. Lapsevanemad on mures laste liikluskultuuri pärast, sest enne 10. eluaastat laps rattakoolitusele ei pääse või siis unustatakse õpitud teadmised uljaspäisuse tõttu.

Lisaks on tööõppekeskusel aeg-ajalt muret olnud teenusel olijatega, kes pole läbinud liikluskoolitust ja samas ei ole neil ka seadusest tulenevat kohustust selleks. Politsei esindaja sõnul on probleem aga suur, sest kergliikleja ei mõista tihti, mis on lubatud jalakäijale ja mis jalgratturile.

Olles suhelnud nii politsei esindajaga kui ka rattakoolitajaga, leidsime koos, et selline projekt on üldpildis jätkusuutlik, ja panime selle kokku. Selleks, et teadmisi liiklusest veelgi kinnistada, ostame projekti rahaga MTÜ-lt Aga Mina spetsiaalse liiklusmängu, mis on algselt mõeldud lastele, kuid sobib ka erivajadustega inimestele. Antud mänguga tõstetakse liiklusteadlikkust.

Meie toetaja on ka Kaseoru OÜ, kes toetab kontoritarvetega. Suur toetaja on ka maanteeamet, kes paneb kokku liiklusohutusvahendid lastele ja täiskasvanutele.

Koolitusega alustame 1. aprillist ja see kestab kaks kuud. Koolitus toimub Randvere tööõppekeskuse ruumides ja õuealal, lõpetuseks oleme mõelnud osalejatega ühe jalgrattamatka teha. Osalejate arvuks oleme arvestanud 20 inimest.

Marina Skljarenko,

MTÜ Randvere

Tööõppekeskus