Ühinemise tegevjuhist sai kõrgeima palgaga ametnik (2)

Eile alustas tööd Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu, kes on praegu oma 2950-eurose kuupalgaga kõige kõrgemalt tasustatud omavalitsusametnik Saare maakonnas.

Linnapea Madis Kallas ütles, et tegevjuhi palgafondi riigipoolse rahastamise osas on praegu käimas läbirääkimised rahandusministeeriumiga. Kuressaare linna vastselt kinnitatud 2017. aasta eelarves on ühinemise tegevjuhi tööjõukuludeks riigieelarvelise eraldisena 17 000 eurot.

Kallase sõnul saab palgafondi suurendada lisaeelarve kinnitamisega. “Juba varemalt on kõigi volikogu fraktsioonide juhid ehk Jaanus Tamkivi, Toomas Takkis ja Jaanis Prii andnud nõusoleku, et sõltumata riigipoolsest summast, olgu see 17 000 või 30 000 eurot, ei saa nii suure protsessi juhtimise pealt kokku hoida,” ütles ta.

Volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi täpsustas, et mingit poliitilist kokkulepet tegevjuhi tasustamise osas tema teada sõlmitud ei ole, küll aga oli teemaks palgakulude solidaarne katmine kõikide ühinejate poolt, juhul kui riigipoolne rahastus seda ei kata.

Tamkivi hinnangul oleks linnapea Madis Kallas Saaremaa omavalitsuste liidu juhina just sobiv inimene seda küsimust lahendama. “Kas seda jagada mingi suhtarvuga või muul moel – see on võimalik ju välja mõtelda. Aga kui nad sellega nõus ei ole, siis jääb muidugi küsimus, kas see kulu jääb linna katta,” lisas ta.

Mis ühinemise tegevjuhi palka puutub, siis Tamkivi sõnul oli see konkursikomisjonil valiku koht. “Kuigi palgasoov ületas riigipoolse finantseerimise, oli soov palgata ikkagi võimekas inimene,” nentis ta.

Ka Madis Kallase sõnul on tervitatav, et ühinemise eestvedamise seisukohast oluline roll läks Alo Heinsalule, sest ühinemisprotsess on järjest intensiivsem. “Mõeldes tagasi viimasele kahele aastale, kui olen juhtinud ühinemise juhtkomisjoni tööd, tean, kui ajamahukas see on, ning sellele kulus ka väga palju töövälist aega.”

Alo Heinsalu sõnul on eesseisev töö huvitav, erinedes tavalisest rutiinsest kantseleitööst. “Alustasin tööd riigiametis 25 aastat tagasi just kohaliku omavalitsuse valdkonnas ja sel ajal oli käimas reform, mille tulemuseks oli kahetasandilise omavalitsussüsteemi asendamine ühetasandilisega. Seega on väga huvitav just nüüd kohaliku omavalitsuse teema juurde tagasi tulla,” rääkis Heinsalu. “See töökoht pakub igapäevaselt lahendamist vajavaid probleeme, mis teeb sellest kõlava väljakutse.”

Lisaks motiveeris teda sellele töökohale kandideerima töö asukoht. “Olgugi et ma pole Saaremaa juurtega, olen olnud väga pikka aega Saaremaaga seotud ja siiatulek soojendab südant,” tõdes Heinsalu.

Ühinemise tegevjuhi ülesandeks on ühinemisprotsessi igapäevane juhtimine, ühinemist ettevalmistavate töörühmade tegevuse ja Saaremaa valla oluliste dokumentide koostamise korraldamine ning tulemuste esitamine juhtkomisjonile. Töö on tähtajaline ja kestab selle aasta 31. detsembrini.

SUURTE KOGEMUSTEGA RIIGIAMETNIK



Aastatel 1995–2000 töötas Alo Heinsalu riigikogu kantselei valimiste osakonna juhataja ja vabariigi valimiskomisjoni sekretariaadi juhatajana, aastatel 2000–2003 riigikogu kantselei asedirektorina, aastatel 2003–2005 peaministri büroo juhatajana, aastatel 2005–2015 õiguskantsleri kantselei direktorina, olles aastatel 2012–2015 ka vabariigi valimiskomisjoni esimees, ning aastatel 2015–2016 vabariigi presidendi kantselei direktorina.