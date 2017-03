Vanim lasteaed tähistas seitsmekümnendat juubelit

Seitsmekümneaastaseks saavas Kuressaare Pargi lasteaias tähistati sünnipäeva tordi meisterdamise ja teatritükiga.

Pargi lasteaial on õigupoolest kaks sünnipäeva ja kui uus maja valmis saab, tuleb juurde ka kolmas tähtpäev. Nimelt avati lasteaed pargi ääres 1947. aasta maikuus. 1963. aastal sai aga valmis lasteaia uus maja, mis praeguseks on õigupoolest juba vana ja läheb lammutamisele. Avati see pidulikult 54 aastat tagasi 8. märtsil.

Sünnipäeva puhul meisterdasid mudilased koos peakokk Toivo Poomiga pika sünnipäevatordi. Hiljem esitasid koolieelikud teistele rühmadele ja lapsevanematele sünnipäevalavastuse “Maagi aia lugu”.

Tüki nimi viitab Pargi lasteaia asukoha ajaloole – see maa kuulus ülemöödunud sajandil baltisaksa aadliperekonnale Maackile ja sai nimeks Maagi aed. Pargi lasteaia direktor Riina Saar ütles, et traditsiooniliselt õpivad koolieelikud kevadeks selgeks ühe lavastuse. Enamasti põhineb see mõnel muinasjutul, kuid juubeliaasta puhul võeti aines ajaloost.

Eile pärastlõunal olid juubelipeole oodatud lasteaia endised ja praegused töötajad. Ümmarguse aastapäeva puhul andis linnavalitsus tänukirja 13 staažikale Pargi lasteaia töötajale.

Üle 40 aasta on töötanud õpetaja Maire Rand, üle 30 aasta õpetaja abi Urve Saart ja õpetaja Ester Õige, üle 20 aasta õpetaja Kaire Nelis, logopeed Kristin Sepp ja õppealajuhataja Külli Poom, üle 15 aasta õpetajad Kristina Kalf ja Marve Saare ning üle 10 aasta on töötanud õpetajad Kai Jürlau ja Hille Arro ning muusikaõpetaja Evelin Kask, remondimees Urmo Auväärt ja majahoidja Merje Nelis.

Maire Rand alustas lasteaias õpetajana, toona kasvatajana, 20-aastaselt. “Teised olid ikka viisteist aastat vanemad, tundusid nii vanad,” meenutas ta muheledes ja lisas, et noor töötaja võeti väga hästi vastu.

Töö ja ka lapsed on aastatega tema hinnangul mõnevõrra muutunud. Siis oli lastel oluliselt vähem mänguasju ja tihtipeale valmistasid kasvatajad neid ise. “Puupulgad ja kivid, kõik olid mängus. Tänapäeval näeb seda harva,” märkis ta ja tõdes, et laste huvi mänguasjade vastu on vähenenud. Seevastu on lapsed praegusel ajal staažika õpetaja sõnul iseteadlikumad ja mõnevõrra rahutumad, mille ta kirjutab nähtuse arvele, mida kutsutakse vabakasvatuseks.

Aastakümneid tagasi oli kasvataja umbes kolmekümne lapsega üksi. Nüüd on olukord selles mõttes parem, et laste arv rühmas on väiksem ja õpetajaid ei ole enam lastega üksi, rääkis Rand.

Staažika õpetaja esimesed hoolealused peaksid praegu juba 47-aastaseks saama. “Osa tunneb kasvataja ikka ära,” märkis ta ja lisas, et tal endal on ka osa lapsi jube hästi meeles ja teised jälle mitte. “Vilistlaste raamatut sirvides tuleb mõne nägu kohe silme ette.”

Praegusel ajal töötab Pargi lasteaias 25 inimest. Kokku on seal viis rühma ja üle saja lapse.