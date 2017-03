Elb-Link teatas maksejõuetusest (4)

Saksamaal Elbe jõel Cuxhaveni-Brunsbütteli vahelist laevaliiklust korraldanud Elb-Link Reederei GmbH esitas kohtule pankrotiavalduse.



Saaremaa Laevakompanii nõukogu esimees Vjatšeslav Leedo selgitas Saarte Häälele, et pankrotiavalduse esitasid 6. märtsil Cuxhaveni ringkonnakohtule Elb-Linki eestlastest juhatuse liikmed Urmas Treiel ja Gren Noormets.

Vjatšeslav Leedo sõnul ei suutnud Elb-Link enam täita oma rahalisi kohustusi Saaremaa Laevakompanii ees ja seetõttu ei nähtud olukorra lahendamiseks muid võimalusi.

Pankrotiavalduse esitamisest hoolimata käivad Leedo andmetel läbirääkimised Elbel laevaliikluse taastamiseks.

“Laevad (Grete ja Anne-Marie – toim) pole kuskile läinud, ehkki nende vastu on palju huvi tuntud, eelistatakse, et liiklus Elbel jätkuks, kuna kõik on sellest väga huvitatud,” kinnitas ta.

Põhja-Saksamaa ringhääling NDR teatas, et Elb-Linki käsi ei käinud hästi, eelmise aasta juuli lõpu seisuga oli firma saanud 1,4 miljonit eurot kahjumit.

Laevandusuudiseid vahendava Rootsi portaali Shippax andmetel jäi Elb-Link oma liini teenindavatest parvlaevadest ilma pärast seda, kui pangad ütlesid eelmisel nädalal pärast lühikest etteteatamist üles neile kuuluvate laevade prahilepingud.