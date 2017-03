Et Tammsaarest ei saaks räpparit

“Õnneks või kahjuks on viimase kahe aasta ajanappus olnud suureks põhjuseks, miks ma ei ole kursis igasuguste staaridega, keda meelelahutussaated ja interneti piiramatud võimalused on siia ilma sünnitanud,” kirjutab ajakirjanik Kristina Kretova.

Ei saaks öelda, et olen end seetõttu vaimuvaesemana tundnud. Niipea aga, kui ekraanile paisati uus saade “Prooviabielu”, mõtlesin, et nüüd on aeg pimedusest välja astuda ja laineharjal kaasa triivida.

Tänades kordus-TV jumalaid nende olemasolu eest, võtsin ühel pühapäeval kätte ja asusin saate avaosa vaatama. Pärast kümmet minutit olid mu esialgu pooleldi loojas silmad krillis ja sisemonoloog täiesti segi löödud. Ma ei osanud (ega oska siiani) võtta mingit seisukohta, mida ma sealt kastist siis vaatasin.

Ajab nutma ja naerma



Iroonilisel kombel olen alati tundnud tülgastust, kui igasuguseid “staare” meedia põhipildis hoitakse, sest üldjuhul toimub see ikka millegi arvelt. Olen omal nahal kogenud, et provotseerivate pealkirjade taha peidetud erakorralised teated sellest, et üks või teine tuntud isik on oma juuksevärvi vahetanud või kõndis linnas lõhkise plätuga ringi, on palju kutsuvamad kui mõni tõsieluline uudis.

Samamoodi on telesaadetega – oleksin ju võinud vabalt History pealt midagi tarka vaadata, aga ei, võtsin kätte ja vahtisin “Prooviabielu”, ise samal ajal vaheldumisi nuttes ja naerdes. Mind hämmastas kogu selle saate lihtsus ning taotlemata situatsiooni- ja karakterikoomika, mis ilmselt ei olnud saate põhieesmärk. Vaatajad võtavad aga oma. Seda tõendas ka asjaolu, et kohe oli sotsiaalmeedia täis saate paremaid palu, kus kõigi osalejate aadressil leebelt ironiseeriti.

Miks leek lõi lõkkele?



Ma ei kujuta ette, mis oli saate osaliste eesmärk ja kuidas nad sellisele vastukajale reageerivad, aga ilmselt ei oleks keegi osanud arvata, et see leek nõnda lõkkele lööb. Mis siin eitada, ka ise olen kolmapäeva ootamas, et selle lihtsa kodumaise armastuseotsingu järgmist episoodi vaadata, ja ohverdan selleks aega, mida võiksin hoopis lugemiseks või segipaisatud kapi korrastamiseks kasutada.

Meenutan endale tihti, et ei tohi muutuda mugavaks, ei tohi lugeda ainult artiklite pealkirju, vaadata ainult lugude juurde käivaid pilte. Üldse peaksin kogu selle infomüra keskel võimalikult palju kasutut kraami välja selekteerima.

Kuulsin oma noorelt sugulaselt, et praegu on noorte seas populaarsust kogumas “juutuuberid”, keda teadvat-tundvat kõik peale minu. Pidin tunnistama, et ei tea ma toda ega teist alaealist, kellel on üle 10 000 jälgija.

Korraks tekkis ahvatlus järele uurida, mis õpetlastega on tegemist, et kõik neid fännavad. Viga. Võib-olla õnnestus mul lihtsalt sattuda mingite eriti tobedate videote otsa, aga näib, et olematus emakeeles tobedate naljade tegemine ja kaamera ees lollitamine on masse hullutav tegevus. Üritasin oma küünilisust alla suruda ning meenutada, et iga generatsioon kasvab üles mingite iidolite ja trendidega, aga seni ei ole mul end õnnestunud veenda, et sellise toodangu ülistamine võiks mingeid viljakaid tulemusi anda.

Räppar Tammsaare



Kuidas ja kas selline pigem sisutu, aga neetult meelelahutuslik teave inimese arengut pidurdab, ma ei tea. Tahaks aga loota, et kuhugi sinna vahele mahub natuke ka “päris” maailma.

Ning et Tammsaaret ei peeta ühel hetkel räppariks (Ameerikas tehtud tänavaküsitluses arvas üks vastaja, et Fidel Castro oli räppar), Arvo Pärti tundmatuks juutuuberiks ja Nelson Mandelat allakäinud filminäitlejaks.