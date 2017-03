JUHTKIRI: Sadamad püüavad raha

Pea igal väikesel sadamal on potentsiaali olla ühe rannaküla kogukonna tugisambaks. Hea näide on Leisi vallas asuv Soela sadam. Saaremaa on aga suur ja lai, kui arvesse võtta merepiiri, ning kindlasti võiks elavaid ja ilusaid sadamaid rohkemgi olla.

Selles suunas liigutakse viies Saaremaa paigas. Nimelt küsivad Saarte Kalanduselt ligi 280 000 eurot toetust sadamate kordategemiseks just nii paljud Saaremaa kalasadamad. Lisaks plaanitakse Atla sadamasse kogukonnamaja ehitada.

Raske oleks ette kujutada, mis kõigist neist Saaremaa väiksematest ja suurematest külasadamatest oleks praeguseks saanud, kui poleks võimalusi nende arendamiseks toetusi taotleda. Kalamehi paraku päris nii palju ka pole, et sadamat oma vahenditega rekonstrueerida ja arendada. Seega võib õnnelik olla, et Eesti riigis niisugused tingimused on loodud. Kahju ainult, et sadamate ja nendele antud raha ümber lähiminevikus tihtipeale nii palju pahandust on olnud. Ehk on praegused taotlejad teistele eeskujuks ja näitavad, kuidas sadamates asju tuleb ajada.