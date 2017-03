Kellaviietee kontserdi järel saab tassikese teed

Eeloleva pühapäeva pärastlõunal toimub Kuressaare raekoja saalis English Tea ehk Kellaviietee kontsert. Kontserti veab ja seal astub üles Kuressaare muusikakooli õpetaja Edoardo Narbona (fotol), kes oma sõnul loodab, et sündimas on uus kontserdisari.



Inglismaal on teadaolevalt kombeks juua kellaviieteed, aga seal on Narbona sõnul ka tõsine kammermuusika traditsioon. “On tavapärane, et inimesed kohtuvad ja mängivad jutu vahele üheskoos klassikalisi kammerteoseid ning arutavad muusika teemadel,” tõdes ta. Seda eriti, kui mõni uus inglise helilooja teos on välja antud.

Sellele mõeldes sündis Edoardol idee korraldada ka Kuressaares taoline meeldiv kammerliku õhkkonnaga kontsert. “Mul oli olemas sobiv muusika ning Annikki (Annikki Aruväli, tšello – toim) ja Kerstin (Kerstin Tomson, vioola – toim) on alati valmis koos musitseerima,” märkis ta. Nõnda astutaksegi kontserdil publiku ette kolmekesi.

Narbonale meeldiks, kui see oleks esimene pikast teekontsertide seeriast, millest võiks traditsioon kujuneda. Aga see ei sõltu tema sõnul ainult muusikutest. Väga oluline on publiku tagasiside ja reaktsioon.

Pühapäevane kontsert on mõeldud uudishimulikule ja kaunist meeleolumuusikat armastavale publikule. Ettekandele tulevad Ralph Vaughan Williamsi ja temaga seotud kolme helilooja – Edward Elgari, Frederick Bridge’i ja Herbert Howellsi lühipalad.

“Tõenäoliselt on suurema osa palade puhul tegemist esmaettekannetega Saaremaal,” arvas Narbona. “See muusika maalib kõlapilte maaelust, räägib ühest saarest ja selle loodusest. Ma ei kujuta ette sobivamat kohta kui Saaremaa, kus inglise muusikat esitada.”

Narbona avaldas lootust, et publikut jagub. “On suur vahe, kas muusika jõuab saalis inimesteni või kõlab tühjadelt seintelt tagasi. See (publiku huvi – toim) on ka kõige suuremaks innustuseks, et head asja jätkata,” märkis ta.

Samuti ootab ta võimalust koos publikuga pärast kontserti teed juua ja küpsiseid süüa.