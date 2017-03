LUGEJA KIRI

Töötan ettevõttes, kus minu tööülesandeks on kauba komplekteerimine ja üpris raskete kastide käsitsi teisaldamine. Kas töötajatele on ette nähtud suurim raskus, mida tohib käsitsi tõsta? Suur töökoormus tekitab mul kätes ja seljas valusid.



Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded on kehtestatud sotsiaalministri määruses, mille eesmärk on vähendada töötajate luu- ja lihaskonna ülekoormuse ja seljavigastuse riski. Suurimat teisaldamiseks lubatavat massi ei ole määruses aga sätestatud. Küll on määruse lisas juhend, millega saab hinnata riski töötaja tervisele. Tööandja peab jälgima, et teisaldatavad raskused ei ületaks töötajate eeldatavaid füüsilisi võimeid. Selleks tuleb riske hinnata ja kohandada teisaldustööd töötajale sobivaks. Kui töötaja leiab, et vaatamata tööandja antud juhiste täpsele täitmisele on teisaldamine talle siiski füüsiliselt liiga koormav, võib ta selle tegemisest keelduda, teatades oma otsusest tööandjale.

Toon näite teisaldustööst, mille käigus hoitakse või kantakse raskust summaarselt üle viie tunni või üle 500 korra vahetuse jooksul. Raskust ei saa toetada vastu keha, tõstetakse enamasti kummargil asendis või on ülakeha kallutatud ette. Juhendi abil terviseriski hinnates on 10 kg raskuse puhul ilmne füüsiline ülekoormus. Töö tuleb lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni.

Samal tööl võib 5 kg raskuste teisaldamisel füüsiline ülekoormus tekkida ka tugeval töötajal. Muuta tuleks töökorraldust ja kujundada töökoht ergonoomiliseks. Raskuste käsitsi teisaldamine võib tervisekahjustuse põhjustada ning lisaks peab tööandja töökohta kujundades ja tööd korraldades arvestama töö kestuse ja mitme muu ohuteguriga. Töötajale võimetekohane töökorraldus on võimalik leida koostöös töötajatega.

Valude esinemine kätes ja seljas võivad viidata tööga seotud ülekoormushaigusele. Seepärast soovitame pöörduda ettevõtte töökeskkonnaspetsialisti poole, kes saab tööga seotud haiguse kahtluse korral suunata teid töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarsti ülesanne on anda hinnang töötaja terviseseisundile ja teha otsus töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta.