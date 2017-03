Pensionäride arv pole aastatega muutunud

Statistikaameti andmetel oli Saare maakonnas 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 10 484 pensionäri, sealhulgas vanaduspensionäre 8033.



Võrreldes 2000. ja 2010. aastaga ei ole pensionäride arv maakonnas oluliselt muutunud. Toona oli pensionäre vastavalt 10 637 ja 10 649. 1990. aastal oli pensionäre 9871.

Vanaduspensionäride arv on 1990. aastate algusest alates vähesel määral kasvanud. 27 aastat tagasi oli maakonnas 7786 vanaduspensionäri.

Seevastu on olulisel määral kasvanud invaliidsuspensioni ehk alates 2000. aastast töövõimetuspensioni saajate arv. Kui 1990. aastal oli neid maakonnas 1349, siis 2000. aastal juba 2686. Praeguseks on töövõimetuspensioni saajate arv veidi kahanenud – 2207 peale.

Keskmise pensioni suurus ühes kuus on Saare maakonnas Eesti keskmisest kõrgem. Saare maakonnas on vastav näitaja 361 eurot ja kogu Eestis 346 eurot. Näiteks Tallinnas on keskmine pension 372 eurot, Ida-Virumaal aga 323 eurot. 2005. aastal oli keskmise pensioni suurus Saare maakonnas 137 eurot ja 2010. aastal 279 eurot. Seega statistiliselt on pension alates 2005. aastast tõusnud keskmiselt umbes 17 eurot aastas.

Eestis on pensionäre 417 516, neist vanaduspensionäre 305 610. Mullu oli vanaduspensionäre 300 884. Pensionäride arv ületas 400 000 piiri 2011. aasta jooksul. Kui 2011. aasta 1. jaanuaril oli pensionäre veel 395 749, siis 2012. aasta 1. jaanuaril juba 404 525.

Statistikas on vanaduspensioni ikka jõudnud töövõimetuspensionärid loetud vanaduspensionärideks või rahvapensioni saajateks.