The Werg sai plaadiraha kokku

Saaremaa ansambel The Werg kogus ühisrahastusplatvormil Hooandja soovitud summa debüütalbumi väljaandmiseks.



Eesmärgiks oli neljaliikmeline eksperimentaalset instrumentaalmuusikat viljelev bänd seadnud 2000 eurot, mis üleeilse seisuga kokku tuli. Eilseks oli The Wergil 106 hooandjat, kes toetavad bändi kokku 2116 euroga.

Veebiplatvormi Hooandja.ee vahendusel sooviti saada toetust plaadi tootmise ja salvestamise kulude katmiseks. Hooandja projekti kaudu on toetajatel võimalik hankida endale album ka n-ö füüsilisel kujul. Neid antakse välja vaid 300.

Bändi liikmed Sander Sepp, Jüri Põld, Indrek Viires ja Lauri Põld on koos musitseerinud mitu aastat. Albumi avaldamine oli nende kauaoodatud unistus. Nimeks saab plaadile samuti “The Werg”. Produtseerimise ja helitöötlusega tegeleb Jüri Põld ning kunstilise kujunduse autor on Kristjan Kesküla. Noored muusikud lindistasid plaadi kodustuudios Vättal. Seal saadi ohtralt katsetada, mis töötab ja mis mitte, on Indrek Viires Saarte Häälele varem öelnud.

Bändil on plaanis ka debüütalbumi “The Werg” esitluskontserdid, mis toimuvad 17. märtsil Tallinnas kultuuriklubis Kelm ja järgmisel päeval Tartus Genialistide klubis.