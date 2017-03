Tööd saab mitte lihtsalt keevitaja

Tornimäel laevatehasesse uusi keevitajaid värbav Alunaut tahab ennekõike tööd pakkuda ümbruskonna elanikele.



Mitte ülearu tihti ja eriti veel tehasetööle ei võeta inimesi, kel puudub vastaval erialal igasugune eelnev kogemus. Alunaut OÜ laevatehases aga just nõnda on – vajatakse keevitajaid ja ettevõte on valmis ametimehe kohapeal välja õpetama.

Tehase juht Mark Muru tõdeb, et vajalike oskustega töölisi lihtsalt ei ole. “Hakkame proovima, kellele mis istub, kelles millised anded peidus on,” ütleb ta.

Osaleb aktiivselt

Vähe sellest, firma missioon on pakkuda tööd just ümbruskonna elanikele, mis kitsendab valikut veelgi. See ei tähenda muidugi, et tahtmise korral ka Saaremaa teistest kantidest Tornimäele leiba ei võiks teenima minna. Aga Muru sõnul näitab elu, et pikaks ajaks jäävad ametisse need, kes saavad tööl käia 25 kilomeetri raadiuses.

Mis keevitajaametisse puutub, siis vähemasti Alunaudis ei keevita see ametimees lihtsalt kaht ettenäidatud tükki kokku, vaid osaleb aktiivselt ka selle osa koostamisel, mida ta kokku keevitama hakkab. See tähendab, et ta peab tundma paadikere ehitust, teadma, millistest detailidest alus koosneb ja mis ülesanne igal osal on. Loomulikult peab ta oskama teha erinevaid keevisõmblusi, just selliseid, nagu tehnoloogilises plaanis ette nähtud.

Kui tülikas õpipoisi väljaõpetamine ettevõtte jaoks on? “Väga tülikas, meeletu aeg läheb, et mingisugunegi töötulemus saavutada, ja lisaks peab mõni oskaja inimene kogu aeg algajaga tegelema. See tähendab, et tema töö on ka piiratud jõudlusega,” räägib Muru.

Ameti õppimine tähendab Alunaudis seda, et algaja pannakse hakatuseks abitööliseks ja sealt algab kogemusi omandades ja asjadest aru saades tõus spetsialisti staatuse poole. “Aga jah, prügikastist võetud tükkide kokkukeevitamine on metallitööde õpipoisile igal juhul vajalik. Et protsessist aru saada ja kätt harjutada,” nendib Muru.

Töösoovijal peab olema ka motivatsioon. Kui inimene tahab tööd teha ja see talle huvi pakub, siis ta suudab õppida. Kui huvi ei ole ja ainult palga pärast tööl käiakse, siis ei hakka oskused külge, teab Muru.

Õpiaeg on inimeste puhul erinev. Sobivad kandidaadid võetakse küll kohe tööle, kuid sõltub isikust, kui kiiresti ta vilumuses ja palgaastmetel edasi liigub. “Kõige kiirem pääses õpipoisi staatusest mõne kuuga, kõige aeglasemad suudavad paari aastaga ainult paar astet tõusta,” tõdeb Muru.

Kuigi praegu otsib tehas kolme keevitajat, on töötajate vajadus Alunaudis tegelikult suurem.

Rekordiliselt tööd



“Lihtsalt üle kolme õpipoisi ei suuda töökojas ära juhendada. Kui need juba midagi oma tööst jagama hakkavad, siis võtame taas juurde,” selgitab Muru, kelle sõnul on tehasel plaanis juurde palgata kuni kümme inimest. Lisaks keevitajatele ka mehaanikuid, elektrikuid ja koostelukkseppi.

Tööjõudu on tehasel juurde vaja selleks, et tellimusi täita. “Tänavune tellimuste portfell on rekordiline, müün juba 2018. aastat,” on Muru rahulolev. “Meil on uus popp tehas ja hea töökeskkond. Aga see ajab üldkulud kõrgeks ja ainus rohi ongi piisavalt tööd saada, et suurema arvu inimestega majandada,” märgib ta.

Praegu veel tehases uute paatide jaoks ruumi jätkub, aga peagi terendab silmapiiril vajadus veel ühe hoone ehitamiseks.

“Esialgu saame hakkama, aga kui teostuvad meie püüdlused jõuda seeriamudelite tootmises arvestatavate mahtudeni, siis pole lao ehk terminali ehitamisest pääsu,” räägib Mark Muru ja võrdleb olukorda takus kanaga: investeeringud vajavad kasvu ja kasv põhjustab omakorda investeeringute vajaduse.

“Kõige keerulisem vast ongi õigel hetkel tasakaalupunkti leidmine ja siis selle hoidmine,” sõnab ta.