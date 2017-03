Vald kingib Laadla poepidajale auto

Torgu volikogu järgmisel istungil on kavas vastu võtta otsus kinkida valla sõiduauto Ford Transit Laadla poele. Laadla poemees Jone Koppel ütles Saarte Häälele, et on kauplust pidades läbi sõitnud mitu bussi ja praegune on jõudnud samuti sellisesse seisu, et kere on päris läbi. “Uut soetada ei ole võimalik, seepärast on ta abiks ikka, kuigi ega tea, mis siin üldse saama hakkab,” sõnas ta.



“Praegu veel toimetan, kui vaid selle talve üle saaks. See on siin ju kõige hullem koht – ääremaade ääremaa. Mis siis veel saama hakkab, kui see kõik (vald – toim) suureks läheb? Siis pole vist üldse midagi teha,” ei olnud Koppel tulevikuväljavaadete suhtes ülearu optimistlik.