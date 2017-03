Viis kalasadamat küsib raha sadama arendamiseks

Saarte Kalanduse tänavusest esimesest taotlusvoorust küsib ligi 280 000 eurot toetust sadamate kordategemiseks viis Saaremaa kalasadamat. Lisaks soovib Atla sadam toetust kogukonnamaja ehitamiseks.



Põhjalik ümberehitustöö nüüdisaegseks kompaktseks kalasadamaks ootab ees Valjala vallas asuvat Turja sadamat, kus on plaanis lammutada praegune varisemisohtlik 46 meetri pikkune paadisild ja ehitada asemele uus 13 meetri pikkune betoonist sadamakai. Samuti tahetakse süvendada kalasadama akvatooriumi.

Uue kai nurka paigaldatakse ühetonnise tõstejõuga sammaskonsoolkraana kalastustarvete, seadmete ja kalade paadist maale tõstmiseks. Kavas on ehitada sadamasse nakkevõrgu pesemise plats ja soetada mõrrarull, mille abil transporditakse mõrrad paadist kaldale või vastupidi.

Uuenenud sadamas on tulevikus ka ilmajaam, et kohalikud kalurid saaksid jooksvalt infot õhutemperatuuri, õhuniiskuse, sademete, tuule kiiruse ja suuna, õhurõhu, veetaseme, veetemperatuuri ja valgustugevuse kohta. Samuti peab ilmajaamal olema pildistamise funktsioon, mis teeks automaatselt iga tunni tagant pilti, et kalamehed saaksid pildi järgi ilmatingimustest paremini aru.

Veesõidukite vettelaskmiseks ja veest väljatõmbamiseks on projekteeritud slipp, mis võimaldab paaditreilerite abil vette lasta ja veest välja tõmmata kuni 7 m pikkusi ja kuni 3 m laiusi veesõidukeid.

MTÜ Turja Kalastajate Selts juhatuse liige Rait Pitk ütles, et Turja sadamast käib merel suur hulk kalamehi, ent praegu on sadama rajatised amortiseerunud ja seal on ohtlik toimetada.

Siiski peavad Turja sadama arendajad arvestama, et nende plaanide elluviimiseks saab Saarte Kalandus eraldada vastavalt piirkonna kalandusstrateegiale kuni 60 000 eurot.

Lisaks Turjale küsivad kalasadamate uuendamiseks raha Orissaare uisusadam, Läätsa, Kungla ja Muratsi sadam. Kokku küsiti ligi 280 000 eurot.

Orissaare vallavanem Vello Runthal rääkis, et vald taotleb raha Orissaare uisusadamasse ujuvkai paigaldamiseks. Sadamast käib paatidega merel paarkümmend harrastuskalurit. Olemasolev statsionaarne kai on amortiseerunud ja selle remont läheks liiga kulukaks.

MTÜ Kalurite Ühendus Läätsa Rand juhatuse liige Hans Varris ütles, et nende soov on paigaldada maasse 5 m3 jahutusvee mahuti. Mahutis oleva kraaniveega jahutatakse kala maha ja pumbatakse paadist välja. Praegu jahutamiseks kasutatav välibasseini vesi ei ole sõltuvalt ilmastikust alati piisavalt jahe ega taga värskele kalale parimat kvaliteeti.

Lisaks soovib Läätsa sadam kindlustada sõidukanali kaldaid, et need kannaksid ekskavaatorit, millega kanalit tormijärgselt operatiivselt puhastada. Praegu saab sadam süvendamiseks kasutada kord aastas Watermasterit, mis on küllalti kallis teenus.

Muratsi sadama plaanidest on Saarte Hääl juba kirjutanud. Muratsi sadama sadamaala arendamise eesmärgil andis Lääne-Saare vald ala kümneks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Muratsi Kalur. Pikemas perspektiivis ootab sadamat rekonstrueerimine, faarvaatri süvendamine ja kalandusotstarbelise külakeskuse hoone ehitamine.

Kungla sadama omanikel on Saarte Hääle andmetel kavas sadamat süvendada.