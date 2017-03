AS Kuressaare Veevärk valmistub digipöördeks

Aastase pilootprojekti raames paigaldab AS Kuressaare Veevärk kõikidele Tuulte Roosi elurajooni majadele elektroonilised veearvestid, et selgitada välja nende otstarbekus meie oludes.



Kuressaare Vallimaa 9 korteriühistus kasutab kolmandik kortereid digitaalseid veearvesteid juba pool aastat. Need paigaldati soovijaile maja kütte- ja veesüsteemi renoveerimise käigus. Ühistu juhatuse liige Janno Lätt ütles, et digiarvesti on mugav, lisaks mõõdab tarbimist väga täpselt. Ta tõi näiteks juhtumi, kus täppisloendamine tuvastas ühes korteris kraani rikke, mida tavaloendi ei oleks näidanud.

Praegu on digtaalsed veeloendurid vaid korterites, kuid Läti sõnul oleks hea, kui elektrooniline oleks ka maja peaarvesti. Siis saaks veenäidud fikseerida ühel ajahetkel ja poleks segadusi erinevail aegadel võetud näitude pärast. “Veevärk ei olnud aga nõus peaarvestit paigaldama, kuna neil pole süsteem veel välja töötatud,” rääkis Lätt.

Poole aasta eest süsteemi tõesti veel ei olnud, aga praegu selle väljatöötamine veefirmas käib. Möödunud aasta lõpust mõõdab Rootsi tänava viies majas paralleelselt tavaarvestiga üldist veetarbimist ka elektrooniline arvesti. Lähiajal paigaldab veevärk digitaalsed peaarvestid kõigile ligi kolmekümnele Tuulte Roosi elurajooni kortermajale. Pärast üleminekut elanikud vähemalt ajutiselt näitudega enam tegelema ei pea ja maja tarbimisandmete ülekandmist toimetab vee-ettevõte.

“Praegu kasutame mehhaanilisi veearvesteid, mis tähendab seda, et näitude võtmine ja edastamine eeldab hulka ebamugavat ja mahukat toimetamist. Kaugloetavad arvestid on elektroonilised ja nende näitude võtmine/ülekandmine toimub distantsilt arvutiside kaudu. Ehk süsteem on põhimõtteliselt sama, mida kasutatakse juba mitu aastat elektrinäitude fikseerimiseks,” rääkis AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Aivar Sõrm.

Seni on kaugloetavate arvestite kasutuselevõttu mõnevõrra komplitseerinud seadusepügal, mis nõudis, et arvestid tuleb sõltumata tüübist maha võtta ja kontrollimisele saata iga kahe aasta tagant. See muutis tavamõõturist kuus korda kallima elektroonilise arvesti kasutamise majandusliku mõttekuse küsitavaks.

Tänaseks on taatlusperioodi pikendatud viiele aastale ja nendes oludes katsetab veevärk omal nahal uue mõõturi kasutamise plusse ja miinuseid. Sõrm ei osanud öelda, kaua katsetamisperiood kestab, aasta või paar. Igal juhul võtab veefirma järgmised sammud ette – olgu siis tegu täielise üleminekuga elektroonilistele mõõturitele või mitte – Tuulte Roosis omandatava kogemuse põhjal.

“Toonitaks siinkohal veel kord, et küsimus ei ole pelgalt uue tehnoloogilise ja parema lahenduse kasutuselevõtmises, küsimus on selles, kas see on lõppeks ka majanduslikult arukas, seda nii vee-ettevõtja kui ka tarbija vaatevinklist,” ütles Sõrm.