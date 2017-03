Ei pea elama hooldekodus, sest nii on odavam (1)

“Sõmera Kodu sulgemine on asjade loomulik käik,” kirjutab AS-i Hoolekandeteenused teenuste direktor Liina Lanno. “Muutused, eriti puudutades suurt hulka inimesi ja harjumuspäraseks saanud elukorraldust, vajavadki läbimõtlemist, arutelu ja uuega harjumist.”



On kummaline, et kui me oma riigi kosmosevaldkonna arendamisel liigume ühte sammu maailma kaasaegseimatega, siis meie kõige tähtsama vara – inimese – puhul lepime mõnikord 70 aasta taguste arusaamade ja tõekspidamistega.

Meie riik on erivajadustega inimeste eest hoolitsemisel olnud siiski päris tubli: välja on töötatud arengukava, kuidas edaspidi abistada inimesi, kelle psüühika on mingil põhjusel häiritud. Selle plaani koostamisse olid kaasatud nii puuetega inimesed, nende esindajad, teadlased kui ka praktikud. Ühine arusaam ja kindel suund, mis toetub Euroopa ja maailma arengusuundadele, oli kõigil juba alguses selge.

Hooldekodu on eilne nähtus



Milline see suund siis oli, millega kõik osapooled üksmeelselt nõustusid? Et hooldekodu kui institutsioon ehk asutus on oma aja ära elanud nähtus. See oli asjakohane 19. sajandi Inglismaal või 20. sajandil Eestis, sest pakkus ülevaadet valdkonnas esinevatest muredest ja võimaldas paljudele inimestele korraga tuge pakkuda.

Täna ei soovi aga mitte keegi, et ta paigutataks suurde hooldekodusse. Kellegi sooviks pole elada 300-kohalises hooldekodus kogu oma elu, lihtsalt sellepärast, et nii on parem ja odavam kellelegi teisele. Keegi ei taha, et teenuseosutaja ütleks talle, mida ja kunas teha, keegi ei taha tunda ennast ühiskonnaelust välja jäetuna. Kõik soovivad, et neid koheldaks kordumatu isiksusena, väärikalt ja võrdselt kõigi teistega.

See ongi kurss, mille meie riik on seadnud: taastada inimestele, kes muude võimaluste puudumisel on olnud sunnitud elama hoolekandeasutustes, võimalus liikuda tagasi ühiskonda, teiste inimeste kõrvale, olla täisväärtuslik kogukonnaliige. Sama protsess on läbi käidud lastekodudega: suured lastekodud on suletud, täna rajatakse lastele võimalikult kodusarnase miljööga elukohti, kus neil aitavad tubliks suureks inimeseks kasvada emade-isade ülesandes inimesed. Või siis leitakse vanemate hooleta jäänud lastele kasupere.

Selles erinevate gruppide poolt ühiselt kokkulepitud suunas on täna liikumas ka Sõmera Kodu. Kuigi looduskaunis kohas, pole sealne hoonetekompleks koht, kus ennast tavaliselt, koduselt ja teiste kodanikega võrdväärselt tunda. Pole need majad ju kodudeks loodudki – isegi mitte hoolekandeasutuseks, vaid hoopis militaarhooneteks. Ka on Sõmera Kodu elanike arv Kärla aleviku kohta liiga suur: 812 registreeritud elanikust 350 on hooldekodus. Kui Kuressaare linnas oleks samade proportsioonidega hooldekodu, elaks seal üheskoos 6000 erivajadusega inimest!

Iga inimene on indiviid



Me näeme oma töös iga päev: iga inimene on indiviid, kelle vajadusi ei saa hinnata kaaluga või pealispinda vaadeldes. Igaühel on oma lugu, igaüks mõistab maailma isemoodi, igaühel on oma soovid ja unistused. Sõmera elanikud pole grupp, ühe mõõdupuuga mõõdetav, ühe vitsaga löödav. Seal elab koos palju erinevaid, huvitavaid ja väärtuslikke inimesi, kelle maailmast arusaamiseks peab olema tema lähedal, tema mõtteväljas. Teda päriselt tundma.

Sõmera töötajad on seda teinud. Nad on kodu elanikke tundma õppinud ning uurinud nende soove ja eelistusi. See teadmine ongi aluseks meie otsustele, kuhu peame neile inimestele uusi kodusid rajama.

Meie ettevõtte eesmärk on seista oma hoolealuste huvide eest, pakkuda neile nende vajadustest lähtuvaid võimalusi. Me saame täna öelda: kõik Sõmera Kodu elanikud saavad endale uue, kaasaegse kodu. Nad saavad ka edaspidi vajalikku toetust ja abi. Need, kes vajavad toetust rohkem, asuvad elama meie praegustes perekülades (mis asuvad linnade ääres, kauni loodusega kohtades). Või täiesti uutes, just nende vajadustele vastavates peremajades. Kes iseseisvamad, saavad elada väiksemate peredena korterites. Töötajad toetavad igaüht täpselt nii palju kui vajalik, keegi ei jää üksipäini või hoolitsuseta.

Kahjuks käivad võitudega käsikäes ka kaotused. Selle protsessi käigus ei saa kahjuks kümned inimesed, kes täna on meie elanikele usalduslikeks sõpradeks, enam oma tööd samas kohas edasi teha. Me oleme nende pärast mures, me hindame neid: nad on andnud endast palju, tehes aastaid, koguni aastakümneid tänuväärset tööd. Kuid me ei saa säilitada töökohti oma elanike heaolu arvelt. Me peame leidma töötajate aitamiseks teised teed.

Kutsume täna üles nende teede leidmiseks meiega koos mõtlema ja lahendusi leidma kohalikke omavalitsejaid ja kõiki piirkonna inimesi. Mida saaks teha Sõmera kompleksiga? Ehk saaks seal pakkuda teenuseid, mis piirkonda lisandväärtust tooks ja ühtlasi inimestele tööd annaks? Mille järele on Saaremaal nõudlust? Millises valdkonnas, millise teenuse/toote jaoks on meie inimestel olemas oskused? Võib-olla ettevõtluskompleks, keskus tehnoloogiliste või kunstiprojektide jaoks? Hooldekeskus eakatele või spetsiifilise vajadusega inimestele? Laager, elamuspark, heaolu- või spaakeskus? Või siis lihtsalt elamukvartal peredele?

Igale olukorrale on olemas alternatiivid. Igas raskes olukorras on peidus võimalused. Kõige paremini leiab neid üheskoos.