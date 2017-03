JUHTKIRI: Saaremaa magus kuld

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane Helen Ellermaa tegi uurimistöö tulemusena kindlaks selle, mida loodusliku magusa austajad intuitiivselt juba niigi teadsid – Saaremaa mesi on eriline. Laboris tehtud analüüsid kinnitavad, et kui Eestis on mesilate toodangus esindatud keskmiselt 13 taimeliiki, siis Saare maakonna metes leiti laboris kokku keskmiselt 23 taimeliigi õietolmu, mis näitab, et meie meed on õietolmu sisalduse poolest väga mitmekesised.

Erinevate looduslike ainete rikkus on kindlasti tunnusmärk, mida Saaremaa mee puhul julgesti saab ja tuleb ka väljapoole turundada. Meie maastike liigirikkusest ja sellest tulenevast lisaväärtusest on räägitud nii loodusturismi kui ka näiteks piimatootmise puhul, kuigi mõju on palju laiem ja üldisem.

Paneme selle senisest paremini ja selgemalt enda kasuks tööle. Helen Ellermaale tuleb aga samuti jõudu soovida, sest juba selle kuu lõpus on tal võimalus Pärnus üle-eestilisel mesinike kokkutulekul oma uurimistööd esitledes kodusaarele head reklaami teha.