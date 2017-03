KUHU MINNA (1)

LAUPÄEV, 11. märts



ÜRITUS

* Lastefond – Üleannetuse perepäev kl 12 Auriga kaubanduskeskuses.

* KG huvikool Inspira kl 12 Saaremaa kaubamaja vabalaval.

* Saare maakonna sega­rühmade tantsupäev Lümanda kultuurimajas. Kl 14–16 tantsijate koolitus. Koolitab mentor Paul Pobkov. Koolitusele järgneb piduõhtu kantristiilis.

* Brigita Murutar ja Paul Neitsov kl 21 Chameleoni kohvik-lounge´is. Tasuta.

* Naistepäeva-hõnguline pidu “Kõik tulbid ma kingiksin sulle…” kl 19 Laimjala rahvamajas. Meeleolu loob Kairit & Toomas Duo, tantsuks mängib bänd.

* Naistepäevapidu Nasva klubis. Kell 20 kammerkoori Helin kontsert, kell 21 mängib tantsuks bänd Sada ja Seened.

TEATER

* Tõnis Niinemets power-up comedy’s “Homme on täna!” kl 19 Kuressaare kultuurikeskuses.

SPORT

* Kuressaare spordikeskuse sulgpalli karikavõistlused kl 10 Kuressaare spordikeskuses.

* Saare maakonna D-klassi sisekergejõustiku MV kl 12 Kuressaare spordikeskuses.

* Meeste I liiga I veerand­finaal võrkpallis: Saaremaa vs. TTÜ/Kiili kl 16 Kuressaare spordikeskuses.

* Eesti MV naiste esiliiga võrkpallis: Saaremaa vs. Peetri VK kl 13 Kuressaare spordikeskuses.

* Saku I liiga korvpall: BC Hundid/ ASSA ABLOY vs. Tamsalu Los Toros / Viru Haigla kl 17 Kuressaare spordikeskuses.

* Leisi valla MV lauamängudes kl 10 Leisi keskkooli võimlas.

TANTS

* Mönusas Villemis Taniel Vares.

* Klubis Diva naistepäevapidu: Shanon.

* Kodulinna lokaalis DJ Alver Raaper.

PÜHAPÄEV, 12. märts



ÜRITUS

* Lastehommik kokakooliga “Soolased pirukad” kl 12 Saaremaa Veskis. Pilet 5 €.

KONTSERT

* English Tea kontsert: inglise kammermuusika ja kellaviieteega salongikontsert kl 16 raekoja saalis. Esinevad: Kerstin Tomson (vioola), Annikki Aruväli (tšello), Edoardo Narbona (klaver).

SPORT

* Saare maakonna MV kiirmales, viimane osavõistlus kl 10 Kuressaare spordikeskuses.

* Esiliiga jalgpall: FC Kuressaare – FC I Tallinna U21 kl 13 Kuressaare jalgpallistaadionil.

* Kaabeltau saalijalgpalli liiga: Niidu FC – Torgu kl 16 Kuressaare spordikeskuses.

* Naistepäeva paaristurniir võrkpallis kl 11 Valjala põhikooli võimlas.

ESMASPÄEV, 13. märts



SPORT

* Saaremaa seenioride MV korvpallis: Tesman – Pihtla kl 19.15 Kuressaare SK.