Lähenev kevad toob algaval nädalal valdavalt päevaseid soojakraade

Eeloleva nädala esimeses pooles pakub lähenev kevad valdavalt päevaseid plusskraade.

Ilmateenistuse teatel tugevneb esmaspäeval ja teisipäeval Poola kohal uuesti kõrgrõhuala ning Eestini ulatub selle kirdeserv. Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul kuni 9 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul kuni 9 m/s. Sooja on 0-5, Kirde-Eestis kuni 7 kraadi.

Teisipäeva õhtul survestab kõrgrõhuala Norra merelt kirdesse liikuva madalrõhuala serv. Öösel on enamasti pilves ilm. Hommikul sajab kohati – enamasti Lääne-Eestis – vähest lund ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti enamasti pilves ilm. Hommikul sajab kohati, enamasti Lääne-Eestis, vähest lund ja lörtsi Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub Läänemere põhjaosa kohalt Eestisse madalrõhuala lõunaserv, mis päeval eemaldub itta. Öösel on pilves ilm ning aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Puhub edelatuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Õhtupoolikul lääne poolt alates sadu lakkab. Tuul pöördub läände ja loodesse 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.