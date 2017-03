Maavalitsus pikendas Läätsa kalatööstuse palvel bussiliini

Saare maavalitsus vastas jaatavalt Läätsa kalatööstuse esindaja palvele pikendada bussiliini hommikuti ja õhtuti Läätsani, et tööstuse töötajad saaksid tööl käia bussiga.

Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson ütles Saarte Häälele, et kalatööstuse juhtkond võttis nendega hiljuti ühendust ja soovis bussiaegade muutmist, et nende töötajad saaksid bussiga tööle ja töölt ära.

Et põhjus oli veenev, otsustas maavalitsus muuta liinide 2102 ja 2109 hommikust ja õhtust graafikut. “Kuna need liinid alustavad ja lõpetavad Lümanda piirkonnas, siis läbisid need enne ainult Salmet ja sealt edasi kaugemale Sõrve poole ei liikunud,” selgitas Tiitson. Graafik muutub arendusnõuniku sõnul Salme peatusele järgnevates peatustes, olenevalt sellest, kummalt poolt buss tuleb, viis minutit hilisemaks.

Uued sõiduplaanid jõustuvad vastavalt Läätsa kalatööstuse palvele 3. aprillist.