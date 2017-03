Majandusministeerium: tihedamaks laevagraafikuks pole täna nõudlust

Majandusministeeriumi kantsler Merike Saks nendib, et Triigi ja Sõru liini laev on eelkõige saarte elanikele liikumiseks, mitte kaubaveoks.



Kantsler märgib Hiiu maavalitsusele läkitatud kirjas, et ministeerium ei ole laevaliinilogisid analüüsides tuvastanud nõudlust tihedama graafiku järele. Ta viitab ühistranspordiseadusele ja rõhutab, et laevaliikluse korraldamine on suunatud eelkõige saarte elanike liikumisvajaduse tagamiseks, mitte näiteks toorpiimaveoks.

Seega ei ole liiniveo tihendamine üksikute ettevõtjate majandustegevuse toetamiseks kantsleri sõnul kooskõlas ühis­transpordi korraldamise ja rahastamise põhimõtetega. “Tegemist ei ole kaubaveolaeva ega prioriteetselt kaubaveo korraldamiseks loodud liiniga,” nendib kantsler.

Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimeest Ülo Kivist (fotol) kantsleri väljaütlemine ei rõõmusta. Tema hinnangul tuleks kõnealuse liini graafikust kõneldes lähtudagi just sellest, et reisijad on valdavalt Saaremaa ja Hiiumaa inimesed.

“Ja paljud neist Hiiumaa inimestest on seotud ka saare põllumajandusega ning see omakorda on seotud sellega, et toodetud piim tuleb neil ju ära müüa,” ütles Kivine. Ostja on praegu aga Saaremaa piimatööstus ja see on andnud neile võimaluse jätkusuutlikult piima toota.

Kivise sõnul on just toorpiima puhul oluline, et piimavedu oleks turvaliselt tagatud. “Ei taha olla irooniline, et kumb on tähtsam, kas kaup või inimene, loomulikult inimene ja ses suhtes on ministeeriumil õigus, aga riigi seisukohalt on ju seatud eesmärgiks ka töökohtade loomine ja nende säilitamine ja see on samuti seotud inimestega,” nentis piimatööstuse juht. Seega on Kivine seisukohal, et kaubavedu on sama tähtis kui inimeste vedu.

Praegu käib piimavedu Hiiumaalt Saaremaale kolm-neli korda nädalas. Kuivõrd piimatootmine on sesoonne, siis kevade lähenedes peaks vedu olema tihedam. “Piimakogused hakkavad kasvama, peame oma veograafikud ümber vaatama ja siiamaani oleme sõltunud laevast,” tunnistas Ülo Kivine.

Samas on piimaautojuht olnud tubli – just temal on tulnud pidevalt kombineerida lähtuvalt sellest, kas laev väljub või mitte, jääb see äkki keset merd seisma või oleks mõistlik piim ikkagi ringiga Saaremaale tuua. “Loomulikult annaks meile vabadust ja otsusekindlust see, kui laev sõidaks tihedamini,” tõdes Kivine.

Kantsler Saks ütleb oma vastuskirjas veel, et eelduslikult peaks maikuus Sõru–Triigi liinile tulema spetsiaalselt Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks ehitatud reisiparvlaev Soela, mille saabumisega võib reisijate arv liinil kasvada ning seega tekkida vajadus igapäevase graafiku järele. “Juhul kui selline nõudlus tekib ning riigieelarvelised vahendid seda võimaldavad, kaalub ministeerium taas liinil igapäevase graafiku kehtestamist,” märgib Saks.