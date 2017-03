Matemaatikaõpetaja pälvis tudengite tunnustuse

TTÜ EMERA Kuressaare kolledži üliõpilasnõukogu valis sõbrapäeva puhul välja kõige sõbralikuma, säravama ja osavama sõnakasutusega õppejõu. Kõigi kolme kategooria võit läks matemaatikaõpetaja Paavo Kuuseokile.



“Ma ei teadnud üldse, et niisugune asi toimub, aga see on loomulikult liigutav, kui tudengite poolt tunnustus tuleb,” sõnas neljandat aastat Eesti mereakadeemia (EMERA) Kuressaare keskuses lektorina tegutsev Paavo Kuuseok.

Teadmisi jätkub mehel mitmele matemaatikat puudutavale kursusele ning tema käe all õpitakse matemaatilist analüüsi, statistika aluseid, lineaaralgebrat ja diskreetset matemaatikat.

Lisaks õpetab ta matemaatika täienduskursusel õpilasi, kes tunnevad, et nende matemaatilised teadmised ei ole nii head ja soovivad omandada tugevamat matemaatilist vundamenti.

Sõbrapäeva puhul uuris TTÜ EMERA Kuressaare kolledži üliõpilasnõukogu tudengitelt, kes on need õppejõud, kes panevad silmad särama ja kelle loengud alati positiivselt meelde jäävad.

“Matemaatika ja kõik sellega seonduv ei ole kindlasti paljude lemmikaine ning seda enam on äärmiselt tore, kui õpilased saavad tundidest hea emotsiooni,” märkis Kuuseok.

Lisaks teiste õpetamisele täiendab õpetaja ennast ise Tartus matemaatika doktoriõppes.