Naabritädi kleiti ei tasu kopeerida

Auhinnatud rahvarõivakoolituse “Rahvarõivas – puhas ilu” üks eestvedajatest Mareli Rannap sai kinnitust, et rahvarõivaste nõuandekeskust on Saaremaale väga vaja.



Kuressaare linnuse keldrikorruse näitusesaalis jagab Mareli Rannap täna viimast päeva huvilistele kõiksugu nõuandeid ja infot, mis puudutab rahvarõivaste valmistamist. TÜ Viljandi kultuuriakadeemias õppival naisel on käsil magistritöö, mille teemaks rahvarõiva nõuandekeskuse sisulised põhimõtted. Samuti on Rannapil plaanis tuleval aastal, mil ta lõpetab, niisugune keskus Saaremaal avada.

Linnuses avatud näituse “Rahvarõivas – puhas ilu” raames, kus eksponeeritakse samanimelisel koolitusel valminud rõivaid, tegi Rannap kuue päeva jooksul nõuandmisega algust, et näha, kui suur inimeste huvi selle teema vastu on.

Nõuandekeskust on vaja

“Kõige rohkem käis siin inimesi pärast vabariigi aastapäeva. Paljud olid Tallinnast, kuid siit pärit,” rääkis Rannap Saarte Häälele. Nõu tulid näiteks küsima ja rahvariideid vaatama inimesed, kel mõned esemed juba kodus olemas ja kes tahaksid komplekti täiendada. Samuti uuriti, millised rõivad üksteisega kokku sobivad jne. “See annab julgust, et see [nõuandekeskus] on ikka väga vajalik ja huvitab inimesi,” lausus Rannap.

Rahvarõivaste valmistamisse ja kandmisse suhtub Mareli Rannap väga tõsiselt. Ta toonitas, et rahvariiete puhul on igal elemendil kindel tähendus. “Midagi pole juhuslikku,” tõi ta näiteks vesti pikkuse. Seetõttu leiab ta, et kui komplekti hakatakse tegema, tuleks lähtuda originaalist: “Peab minema muuseumi, alglätete juurde.” Naabrinaise seelikust malli võttes võib juhtuda, et värvid tulevad valed ja muster pole õige. Samuti ei tohiks minna kergema vastupanu teed ja heledamat või tumedamat lõnga kasutada, vaid otsida, kui vähegi võimalik, ikka sama toon. “Muidu on sul ühel hetkel taevasinine seelik,” nendib Rannap, et see pole enam õige rahvariie.

“Eks peab lastest alustama ja soovitatavalt lasteaiast või esimesest klassist, et lõpuks ei oleks nii, et president korraldab vastuvõtu ja ütleb, et tema tanu pähe ei pane,” nentis Rannap. Ta selgitas, et tanudel ja põlledel oli omal ajal kindel eesmärk. Need koos kantavad riideesemed näitasid, et tegemist on abielunaisega.

Klapiks Loomemajaga



Ideaalis võiks rahvarõiva nõuandekeskus olla muuseumi juures, kuid Rannapi sõnul see Saaremaal paraku ilmselt nii ei lähe. Seetõttu mõtleb ta, et ehk saab nõuandekeskuse kuidagi sobitada loodava Loomemaja kontseptsiooni, kui seal ruumi peaks olema. Hetkel on asukoha küsimus siiski veel suhteliselt lahtine.

Praeguseks on Rannap aga valmis saanud ühe kihelkonna rahvarõivaid tutvustava abivahendi prototüübi. Edasi hakkavad seda praktika käigus disainima Kuressaare ametikooli disainiõpilased. Prototüüp on sisuliselt kaustik, kus saab joonistatud naisele erinevate aegade rõivaid selga proovida. Mareli Rannap selgitas, et sedalaadi abivahendit läheb keskuses kindlasti vaja, kuna kõikide Saaremaa kihelkondade rahvarõivaste stiilinäiteid keskusse ei hangita. “Isegi kui selleks oleks raha, läheks nende mahutamiseks kaarhalli vaja, toast ei piisaks,” tõdes ta muheledes.