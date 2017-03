Riik vs. Sõmera Kodu: Miks riik oma rahvast rongina üle sõidab? (1)

Olen sügava puudega täiskasvanud autisti ema ja eestkostja, minu tütre teine kodu on Sõmera Kodu ja seal on ta kenasti kohanenud, saan öelda vaid kiidusõnu sealsete töötajate ja pakutavate teenuste kohta, kirjutab eestkostja ja vaimulik Tiina Ool.

Seetõttu hämmeldusin sügavalt sotsiaalministri sõnade üle: “Usun, et need, kes on seal hooldekodus ise käinud, tunnistavad, et praegune olukord ei ole hea ja sellisel kujul see hooldekodu kaua edasi olla ei saa.” (Vt SH 8.03).

Olen vaimulikuna teeninud intellektipuudega inimesi nii Sõmeral kui ka teistes kohtades ja võin kinnitada, et hoolealuste elukvaliteet ei sõltu sellest, kas see toimub suuremas või väiksemas, vanemas või moodsamas erihoolekannet pakkuvas asutuses. Kõige tähtsamad on inimesed, kes seal tööd teevad, maja suurus ja uus vannituba ei muuda veel elu sisukamaks.

Uue keskkonna ja elukorraldusega kohanemine on autistile äärmiselt keeruline, mäletan hästi, kui sügavas kriisis oli minu tütar esimestel kuudel Sõmeral, kui raske oli see aeg talle ja kogu meie perele. Autiste ja autismispektriga hoolealuseid on Sõmera Kodus palju, keskealistele ja vanematele ning sügavama puudega inimestele võib nii kardinaalne muutus kogu eluks olla üle jõu käiv.

Arvamust, et Sõmera Kodu lammutamisel on kokkuvõttes negatiivsed tagajärjed, on väljendanud nii eestkostjad, kohalikud omavalitsused ja elanikud, poliitikud, hoolealuste lähedased kui ka teovõimelised hoolealused ise. Harva on laiem üldsus mõnes küsimuses nii üksmeeles olnud kui Sõmera Kodu saatuse teemal.

Ometi tundub, et ükskõik millised argumendid ei väära riigi otsust Sõmera Kodu sulgeda, sotsiaalminister Kaia Iva ja AS Hoolekandeteenused (100% riigi osalusega AS) on selles otsuses ja selle õigsuses kindlad (vt SH 8.03). Tundub, nagu rong oleks juba läinud. Aga kas tõesti saab riik nagu rong oma rahvast üle sõita?

ARVAMUSED JA ETTEPANEKUD

Sõmera Kodu eelised ja tugevused:

• Sõmera Kodu on hästi toimiv, on suur päevakeskus, kus hoolealustel on mitmekesist arendavat tegevust (vaimulik teenimine – seni parim Eesti hooldekodudes), suurus ei tähenda alati halvasti toimivat, inertset institutsiooni;

• asukoha plussid – suur avatud territoorium, kus vastavalt puudeastmele saab vabalt liikuda; jõukohased heakorratööd ja aiatööd värskes õhus, männimets, samas piisavalt lähedal linnale, transport väikebussiga on kiire ja hõlbus;

• integratsioon ja tööhõive – hoolealused on kohaliku elanikkonna poolt hästi omaks võetud, nad on üks loomulik osa kogukonnast, kergema puudega hoolealused käivad ka Kärlal, samuti saavad tasustatud tööd ümberkaudsete talunike juures, Sõmera Kodu on tööandjaks paljudele ümberkaudsetele inimestele, personal Sõmera Kodus on professionaalne, kogemustega.

Probleemid ja raskused Sõmera Kodu sulgemisel praeguse kava järgi:

• sotsiaalsete tugiteenuste valmisolek ja kapatsiteet Saare maakonnas ei ole praegu piisav, et tagada erivajadustega inimestele turvalist ja häireteta toimetulekut

toetatud ja/või kogukonnas elamisel – see saab areneda ja kasvada pikema perioodi jooksul, kui seda võimaldab praegune kava Sõmera Kodu sulgemiseks;

• rutiini lõhkumine ja muudatused on autistlike joontega inimestele ja paljudele teistele erivajadustega inimestele äärmiselt rasked, vanemaealised ei pruugi uues kohas enam kohaneda, lõhutud saavad nendevahelised sõprussuhted (kergema puudega hoolealustel on ka omad poiss- ja tüdruksõbrad);

• haldusreformi käigus on omavalitsustel komplitseeritud võtta vastu vastutusrikkaid otsuseid pikemas perspektiivis – võtta oma kanda arvukate erivajadustega inimeste sotsiaalhoolekanne.

Lahendused praeguses olukorras:

• Sõmera Kodu elanike ümbersuunamisel arvestataks maksimaalselt nende soove ja vajadusi, kergema puudega inimestele pakkuda toetatud ja kogukonnas elamise teenust sotsiaalkorterites Kuressaares, keskmise ja sügavama puudega inimestele luua võimalusi samas keskkonnas jätkamisel;

• Sõmera Kodu praeguses hoonetekompleksis arendada välja sotsiaalhoolekande keskus, kus oleksid koos erinevaid teenuseid pakkuvad juriidilised isikud (AS Hoolekandeteenused, omavalitsustele ja MTÜ-dele kuuluvad hoolekandeasutused, FIE-d jne), hooned anda kasutusse 0-rendiga. Erinevad üksused koopereeruksid näit päevakeskuse kasutamisel, erinevate tegevuste pakkumisel – ühiselt on see ökonoomsem, kompleks saaks kasutada eelpool loetletud Sõmera Kodu tugevusi, samas on erinevate väiksemate juriidiliste isikute tegevus paindlikum, teenuste pakkumisel võib spetsialiseeruda ka lähtudes puudeastmest, diagnoosist jms.