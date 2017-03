Putin värbab Rootsis agente

Aeganõudva ja metoodiliselt hästi korraldatud tegevuse abil püüab Kremli juhtkond endale Rootsis agente värvata, et koguda salajast informatsiooni ja mõjutada meie läänenaabri välispoliitikat. Kõigest sellest on kirjutanud Rootsi üks juhtivaid tabloide Expressen.

Expresseni andmetel olevat Rootsi julgeolekuteenistus (Säkerhetspolisen, lüh Säpo) ja kaitseministeerium nendest katsetest teadlikud. “Ma võin vaid kinnitada, et spionaaž on tõepoolest ägenenud,” tsiteerib leht Rootsi kaitseministrit Peter Hultqvisti. “Võttes aga arvesse rahvusvahelise olukorra teravnemist, pole see kuigi üllatav.”

Umbes nädal tagasi avaldas teine Rootsi ajaleht Aftonbladet paljastuse, et Roheliste Erakonda (Miljöpartiet de Gröna) kuuluv parlamendi liige oli mõne aja eest sunnitud oma parlamendikohast loobuma.

Kiire lahkumise ametlik põhjus olevat olnud avalikuks tulnud armuskandaal. Aftonbladeti uurivad ajakirjanikud teavad aga kindlalt, et tegelik põhjus oli hoopiski poliitiku seos Venemaa välisluure agentidega. Ajaleht Expressen lisab, et skandaali sattunud poliitik olevat saanud hinnalisi kinkekaarte oma sõpradelt ja muidu tuttavatelt, kelle alaline töökoht on Venemaa Stockholmi saatkond.

Rootsi julgeolekupolitsei sõnul arendavad Rootsis praegu aktiivset luuretegevust ühtekokku 15 riiki. Tavaliselt olevat sellise tegevuse eesmärk hankida informatsiooni, mis on kasulik luurajale tööd andvale riigile. Kuid sageli on luuretegevusel veel teine ja palju alatum eemärk – mõjutada Rootsi valitsuse poliitilisi huve ja suunata välispoliitikat.

Enamasti on selline luuretegevus usaldatud välisriikide luure kõrgetasemelistele ja hea väljaõppe saanud ohvitseridele, kes töötavad saatkondades diplomaatidena ja omavad seetõttu isikupuutumatust. Venelased nimetavad sellist välisluure osakonda isekeskis residentuuriks.

Aastaid kestev töö



Rootsi ajakirjanduse andmetel olevat uute agentide värbamine äärmiselt aeganõudev tegevus, mis nõuab hoolikat ettevalmistust. Alustades analüüsi etapist ja lõpetades perioodiga, mil hakatakse otsima tegelikke eesmärke. Viimasel etapil selgitatakse välja sobivad inimesed, uuritakse põhjalikult sõelale jäänud isikute perekonnasidemeid ning nende individuaalseid iseärasusi ja nõrkusi.

Alles seejärel võetakse ette lähenemiskatse. Esimene kohtumine on harilikult korraldatud nii, et see näib justkui juhuslik ja spontaanne. Järgneb etapp, mille käigus peaks n-ö juhuslik tutvus üle kasvama püsivaks sõpruseks. Seejärel algab kingituste tegemine ja suhete edasine arendamine. Tavaliselt võib selleks kuluda mitu head aastat, alles siis saab teoks ametlik värbamine. Sageli ei saa ohver isegi aru, et teda püütakse värvata mingi võõrriigi luureteenistusse…

