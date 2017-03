Suur pere saab söönuks nutikalt

Kui perekonda on õnnistatud lasterohkusega, on see suur rikkus. Kuid selleks, et oma suurel perel kõhud ikka korralikult täis sööta, tuleb pereemal ilmutada nutikust.



“Mina olen roti aastal sündinud ja see väljendub suuresti ka mu ostukäitumises,” räägib viie lapse ema Annika Vaher. Praeguseks on vanim tütar, 23-aastane Eva-Maria läinud iseseisva elu peale ja elab Saksamaal, küll aga ootavad õhtul kõhutäidet ülejäänud neli “linnupoega”. Kõik nad on koolilapsed: 9-aastane Ingrid, 12-aastane Oliver, 16-aastane Rasmus ja 20-aastane Hans-Olavi, kes naasis koju pärast mõnda aega Tallinnas elamist.

Poeskäigud on pereema jaoks mälutreening, sest põhitoiduainete hindu igas poes tuleb teada. “Mul on numbrite peale üsna hea mälu ja ma tean, kui palju maksavad leib ja piim ühes või teises poes ning ostan toiduaineid ikka sealt, kus soodsam,” nendib ta. “Asi pole isegi selles, et rahakott ei kannataks mõnikümmend senti rohkem maksta, mulle lihtsalt meeldib säästlikult elada.”

Nutikas ostmine

Toidu ostmisel vaatab ta enamasti kilohinda ja on enda jaoks paika pannud, millisesse vahemikku peab hind jääma, et toode korvi tõsta. “Piima läheb meil üsna palju, tavaliselt kolm liitrit päevas. Toidulaual on enamasti eestlase tavaline toit – kartul, liha, salatid. Viimastega armastab katsetada pereisa Indrek,” räägib Annika.

Enne poodi suundumist lappab pereema läbi poodide reklaamlehed ja ostab soodushinnaga kaupa koju varuga, et teinekord oleks hea võtta. Või ja leib, eelistatult ka piim peavad kindlasti olema kodumaised. Annika heidab pilgu ka realiseerimiskuupäevani jõudnud toodete korvi, kust saab vahel soodsa hinnaga lihatüki, mis veel samal päeval lauale jõuab.

“Meie peres ei lähe palju toitu ning ühes kuus kulub toidule umbes 200–300 eurot,” sõnab pereema. Harilikult kulub tal toidu valmistamisele ligi kaks tundi. “Vahel panen supi aeglasele tulele ja teen ise samal ajal jooksuringi.”

Kuue lapse ema Kaidi Kald ei kujutaks oma elu ette, kui peaks pere toitmisel toetuma vaid poekaubale. “24-aastane Marii ja 21-aastane poeg Allan on praegu küll mandril ülikoolis, aga sellegipoolest on nelja lapse toitmisega tükk tegemist,” räägib Kaidi. Kodus elavad tal 12-aastane Kätriin, 11-aastane Ardi, 4-aastane Jenna ja 1,4-aastane pesamuna Helena.

“Suuremad söövad koolis, väikesed ei söö ka palju ning eriti annab tunda, kui kaks vanemat last on kodust ära. Allan tegeleb kulturismiga ning tal on erimenüü, toidud, mida ta suuremas osas ise valmistab, sest see ei haaku meie põhitoiduga,” räägib pereema. Tema sõnul söövad nad enamasti omakasvatatud kraami – kartuleid, porgandeid, kaalikaid ja kõike muud, mis keldrisse varutud. Ise kasvatatakse ka lambaid ja küülikuid ning munadega varustavad neid oma kanad.

Väga hästi maitsevad perele ka salatid, mida Kaidi püüab samuti ise kasvatada. Lehtsalati ja spinatiseemned rändavad mulda niipea, kui ilm seda lubab.

Kuigi lapsed on leplikud, tuleb ette, et keedetud porgand nokitakse supitaldrikust välja. “Aga see ei ole mingi suur probleem. Kui midagi supi sees ei maitse, siis nokivad välja ja söövad suppi edasi.”

Plaani, ära raiska



Suure pere emal on kombeks söögikordi planeerida. See muudab toiduvalmistamise lihtsamaks ning välistab nii aja- kui ka raharaiskamise.

Kui supipada pliidil podiseb, küpseb samal ajal ahjus järgmise päeva praad. “Kui tean, mida ma süüa kavatsen teha, siis planeerin selle paaritunnise toiduvalmistamise nii, et selle ajaga võimalikult palju valmis jõuaks,” ütleb Kaidi.

Ka poeskäimised toimuvad plaani alusel ning temagi eelistab võimalusel soodustooteid. “Kuna elame maal ja poodi tihti ei satu, mõtlen ette, mida võib vaja minna. Niisama poodi ei kipu, eriti kui lapsed on kaasas,” märgib Kaidi. Lastel on kombeks teinekord kommi lunida.

Kaidi pere toidule kulub kuus ligi 300 eurot.

SUURE PERE OSTUKORV



• Pea alati 3 pakki piima

• 1 leib

• 1 sepik

• Porgandid

• Sealiha/kana

• Kohupiim

• Kodujuust

• Juust

• Keefir

• Kapsas

• Hommiku­söögihelbed

• Pudrumaterjal

• Küpsised

• Kommid

• Hiina kapsas

• Tomat

• Kurk

• Paprika