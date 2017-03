Humana võtab ajutiselt riideid vastu

Kuressaare Humana korraldab kevade alguse puhul riidekogumisaktsiooni, et saarlastel oleks võimalus oma seisma jäänud riided uuele ringile suunata. Kampaania kestab 20. märtsist 8. aprillini, muul perioodil annetusi vastu ei võeta.



Nõudlus riiete taaskasutusse suunamise järgi on Saaremaal suur. 2016. aastal annetasid saarlased 23 tonni rõivaid, mis oli Humana kaupluste edetabelis teisel kohal. Seepärast otsustati korraldada ühekordne aktsioon, et saarlastel oleks võimalik oma kapid kevade saabudes korda teha.

Oodatud on nii riided, jalatsid kui ka mänguasjad ja kodutekstiil.