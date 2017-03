JUHTKIRI: Õpetaja kui võtmetegur

See, et Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased oma keskkonna-alaste uurimistöödega üleriigilistel konkurssidel kõrgeid kohti nopivad, ei tohiks enam kedagi üllatada. Nii on olnud ju aastaid. Pigem üllataks, kui parimate nimekirjast saarlasi ei leiaks. Tublid õpilased! Ja tublid õpetajad-juhendajad – nende rolli ei saa kuidagi alahinnata.

Sest vaevalt oleks Saaremaa ühisgümnaasiumi õppurite tase loodusainetes nii kõva, kui poleks oma tööd südamega tegevaid õpetajaid. Hea õpetaja on see, kes süstib lastesse huvi oma aine vastu, ärgitab vaatlema ja analüüsima. Süvenema.

Üks selline suurepärane õpetaja on Inge Vahter, kes on juhendanud kümnete ja kümnete uurimistööde autoreid. Ning kelle motiveerimisoskus on lausa imetlust väärt.

Tänapäeva lastele ja noortele on palju ette heidetud passiivsust ja huvipuudust meid ümbritseva maailma vastu. Neid noori, kes entusiastidest õpetajate käe all keskkonda uurivad, selles küll süüdistada ei saa.