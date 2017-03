KG Klemm pääseb Taani robotivõistlustele (1)

Nädalavahetusel Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud FIRST LEGO League´i finaalvõistlusel võitis Kuressaare gümnaasiumi võistkond Klemm Meister II karika, millega kaasneb õigus osaleda Euroopa meistrivõistlustel Taanis.



Finaalvõistlusel osales kokku 42 meeskonda Eestist, Lätist, Moldovast ja Itaaliast, kes kahepäevasel võistlusel tutvustasid oma roboteid ja projekte. FIRST LEGO League 2016/17 hooaja Eesti meistriks tuli võistkond Triblox Sõmeru avatud noortekeskusest. Meister II karika tõi aga koju Kuressaare gümnaasiumi kümneliikmeline võistkond Klemm. Kõige vaatemängulisema osa, robotimängu, võitis Tallinna Kristiine gümnaasiumi võistkond Öökullid.

“Ma arvan, et lapsed andsid endast parima ja midagi tegemata ei jäänud,” ütles KG robootikute juhendaja Olle Arak. “Robotimängus saadi oma parim tulemus juba laupäeval toimunud esimeses voorus. Võistkond tegutses üksmeelselt ja elas aktiivselt kaasa nii omadele kui ka teistele võistkondadele,” lisas ta.

Mõlemad Eesti meistervõistkonnad saavad õiguse minna Eestit esindama 25.–28. maini kestvale FIRST LEGO League´i Avatud Euroopa Turneele (Open European Championship) Taani Aarhusi. Tegemist on FIRST LEGO League´i absoluutse tippvõistlusega, kus osaleb ligikaudu 90 meeskonda Euroopast ja mujalt maailmast.