Linda Liivamägi 80 – Giidina tegutsemine asendab koolitööd

Üheksa aastat tagasi Saare maakonna teeneteplaati vastu võttes ütles 44-aastase pedagoogistaažiga tunnustatud giid Linda Liivamägi, et tema suur hobi on giidina tegutsemine, mis asendab teatud mõttes ka koolitööd.

Täna, oma 80. sünnipäeval astub auväärne õpetaja Saaremaa õppekeskuses huviliste ette, et neile soome keelt õpetada. “Õpilased on keskealised inimesed,” märgib omal ajal nii maakonna kui ka vabariigi aasta õpetajaks valitud Liivamägi.

Ülikoolis soome keelt õppinud põhihariduselt eesti filoloog Linda Liivamägi on põhjanaabrite emakeelt õpetanud nii Kuressaare kolledžis, Osilia koolituskeskuses kui ka Saaremaa õppekeskuses.

Giidina astub ta soomlastest turistide ette Saare maakonda tutvustama taas 24. aprillil.

Kümme aastat tagasi, Linda 70. sünnipäeval toonitas Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro, et juubilar on oma koolile väga palju andnud. Mida on aga Linda Liivamägile andnud tema õpilased? “Noorusliku ellusuhtumise. Mitme endise õpilasega, nagu Rita Ilves ja Kadri Tüür, suhtleme päris tihedalt. Rita on SÜG-i õpetaja ja Kadri kirjandusteadlane. Olen ka poiste klassi juhataja olnud. Enamik poistest on maailma laiali läinud, aga kui kohtume, siis vestleme väga südamlikult,” räägib juubilar.

Linda on ka Saaremaa merekultuuri seltsi liige ja Kuressaare Laurentiuse kiriku koguduse juhatuse liige. Toimekal saare naisel on kaks last, poeg ja tütar. Neljakordne vanaema on ta samuti.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad Linda Liivamägile edasiseks erku meelt ja optimistlikku ellusuhtumist!