Loomemaja eestvedajad avavad vabakontori (1)

Vabakontor aprillist seatakse sisse Tallinna tänav 1 ehk kunagise Edu poe teisel korrusel.

Eesmärk on pakkuda mikroettevõtetele kodukontori kõrval alternatiivset võimalust.

“Soovijad saavad rentida eraldi toa või siis kasutada vabakontori töölauda kas teatud perioodil või miks mitte ka paar tundi päevas,” seisab pressiteates. Oodatud on nii kohalikud ettevõtjad, loomeinimesed kui ka Saaremaad külastavad inimesed. MTÜ Saaremaa Loomemaja eestvedajad leiavad, et sellise võimaluse olemasolu toetab ka turismi, võimaldades tööd ja puhkust siduda ning kauem Saaremaal viibida. Vabakontoris pannakse rõhku ettevõtjate koostööle ja selleks on ette nähtud ühine koosolemisruum.

Ruumide omanik on Saaremaa Tarbijate Ühistu, kellega MTÜ Saaremaa Loomemaja on sõlminud rendilepingu.