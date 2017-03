Ott Tänak Mehhiko keerulistes oludes neljas

Nädalavahetusel Mehhikos sõidetud autoralli MM-etapil said M-Sporti meeskonnas Ford Fiesta WRC-ga sõitvad Ott Tänak ja Martin Järveoja neljanda koha.



“Me kaotasime reedel palju aega ja sellest on kahju, et me ei ole poodiumil,” tunnistas Ott Tänak. “Samas oli see meie jaoks ikkagi positiivne võistlus. Laupäeval olime rajal tagasi, sõitsime häid aegu ja ma olen selle üle õnnelik. Kokkuvõttes oli see kordaläinud ralli kogu meeskonnale ja kogusime meistrivõistluste arvestuses väärtuslikke punkte.”

M-Sporti juht Malcolm Wilson tõdes, et see oli kogu meeskonnale järjekordne suur ralli. “Ja on fantastiline näha, et Ford Fiesta on konkurentsis igasugusel rajal, nii asfaldil, lumel kui ka kruusal. Positiivne on see, et me kindlustasime oma meeskondlikku liidripositsiooni,” lausus ta.

Ralli avapäeva lõpetasid Ott Tänak ja Martin Järveoja kokkuvõttes viiendal kohal. “Pea kõigil oli täna probleeme, millega tegeleda,” vahendas Ott Tänak M-Sporti pressiteates. “See oli meie jaoks siin uue autoga esimene kord sellise kõrguse ja temperatuuriga. Oli mitu asja, mida õppida, kuid ma arvan, et meie saime päevaga hakkama, ja me oleme ikka siin, mis on kõige tähtsam.”

Ott Tänak lisas, et kõik vajalik vaadatakse autol kindlasti üle ja loodetavasti on laupäevaks kõik korras. “Palju on veel minna ja kõike võib juhtuda,” oli rallimees optimistlik.

Laupäeval saadi kirja katsevõit ja tõusti üldarvestuses neljandale kohale. “Oli tore päev,” tunnistas Ott Tänak. “Meil oli üht-teist tõestada ja ma usun, et pärastlõunal tegime me õige rehvivaliku ja see aitas meid palju edasi. Pühapäeval ootavad meid samuti keerulised katsed, kaasaarvatud Power Stage. Sel aastal on võimalik seal mõned vajalikud punktid koguda, mis tähendab et me peame olema targad ja loodetavasti suudame ka mõned võtta.”

Pühapäeva lõpetaski põnev Power Stage, mille viiele kiiremale sõitjale jagati ka MM-sarja punkte. Ott Tänak sai kolmanda koha, kuid üldkokku­võttes kohta ei parandanud.