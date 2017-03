Peatänava uuendustööd jätkuvad

Eilsest jätkub Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimine. Ehitustöödega alustati Transvaali tänava ja Smuuli ringristmiku vahelisel lõigul.



Tallinna tänav on selles ulatuses liikluseks suletud ja ümbersõit on korraldatud Raudtee tänava kaudu. “Tallinna tänava rekonstrueerimisega on plaanis valmis saada enne jaanipäeva ja peatänav saab uuendatud Auriga juurest Transvaali tänava ristmikuni,” sõnas abilinnapea Mart Mäeker.



Juba tuleval nädalal jätkuvad tööd ka peatänava teises otsas, lõigul Mooni tänavast Kuivastu ringteeni, mis toob samuti kaasa täiendavaid ajutisi muudatusi selle piirkonna liikluskorralduses.

Linnavalitsus korraldas veebruaris riigihanke Tallinna tänava rekonstrueerimiseks ka Karja ja Transvaali tänava vahelisel lõigul ning pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. märts.