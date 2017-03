Urmas Treiel asus tööle ettevõtluskonsultandina (1)

Alates märtsist töötavad üle Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikus kuus ettevõtluskogemusega piirkondlikku ettevõtluskonsultanti.



Lääne-Eesti ehk Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa ettevõtluskonsultandina alustas Saaremaa arenduskeskuses eilsest senine Väinamere Liinide juhataja Urmas Treiel. Tema ülesanne on pakkuda teenust vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõtjatele, kellel on minimaalselt kaks töötajat ja 80 000-eurone müügitulu aastas.

Saaremaa arenduskeskuse (SAK) juhataja Piret Pihel märkis, et Urmas Treieli varasem töökogemus toetab igati tema toimetulekut ettevõtluskonsultandina töötades. “SAK on rõõmus, et oleme saanud oma kollektiivi värsket verd ja teadmisi,” kinnitas Pihel.

Uue teenuse eesmärk on piirkonna kasvupotentsiaaliga ettevõtete toetamine, rõhuga ettevõtte lisandväärtuse kasvatamisele, müügitulu ja ekspordi kasvule ning optimeeritud tööjõu kasutusele.

Sarnaselt Saaremaaga alustasid uued ettevõtluskonsultandid tööd ka Harjumaal, Kesk-Eestis, Kagu-Eestis, Pärnumaal ja Viljandimaal.

Teenust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja selle tellija on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.