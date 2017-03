Uurimistööd tõid SÜG-ile hulga auhinnalisi kohti

Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased pälvisid keskkonna-alaste uurimistööde üle-eestilisel konkursil kolmes vanuseastmes tervelt kuus esikolmiku kohta, sealhulgas kaks võitu.



Konkursi eestvedaja Erle Tüüri sõnul on harukordne, et nii palju esikolmiku töid tuleb ühest koolist. Ta lisas, et SÜG-i õpilased on esikolmikus olnud enamasti 5.–7. klassi ja 8.–9. klassi vanuserühmas. Tänavu saavutati aga 1. ja 3. koht ka gümnaasiumi arvestuses.

“SÜG-i õpilaste tööd on alati väga heal tasemel koostatud,” ütles Tüür. Tema hinnangul tuleb see sellest, et SÜG-is hakkavad õpilased uurimistöid tegema väga varases kooliastmes.

“Mulle tundub, et kõige suurem võtmetegur on õpetaja Inge Vahter. Ma tõesti ei tea, mis meetoditega ta motiveerib juba viienda klassi õpilasi keskkonna-alaseid uurimistöid tegema. Igatahes tulemused on suurepärased,” lisas konkursi eestvedaja.

Tüür tõi veel välja, et SÜG-i õpilasi iseloomustab peaaegu alati ka see, et nad oskavad oma tööd väga hästi tutvustada. “Žüriile on need etteasted alati väga veenvalt mõjunud,” märkis ta.

Vanemate eeskuju

Parimaid töid esitleti 10. märtsil Tartu loodusmajas toimunud konverentsil. 2009. aastast korraldab konkurssi koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga Tartu keskkonnahariduse keskus. Sel aastal osales konkursil üle 50 õpilase 23 koolist.

Mitmete tööde juhendaja, SÜG-i bioloogiaõpetaja Inge Vahter selgitas, et SÜG-is innustab nooremaid uurimistööd tegema tihtipeale vanemate õpilaste eeskuju. Viimaseid kutsutakse ka noorematele oma uurimistööst rääkima. “Eks siis nähakse, et on põnev lugu, ja tullakse küsima, et kas mina ei saaks midagi uurida,” rääkis Vahter.

Esialgu vajavad alustajad väga palju juhendamist. Juhtub sedagi, et kirjapandud read tuleb kustutada ja kirjutamisega otsast alata. “Kui see kadalipp vastu peetakse, siis saabki õpilasest üldiselt uurija,” lausus Vahter. Paljud löövad tema sõnul siiski ka käega.

Õpilaste uurimistööd ei ole pelgalt referaadid, mis koosneksid ainult teoreetilisest osast. Olulisel kohal on olenevalt teemast ka loodusvaatlused jne. Seetõttu alustatakse heade uurimistöödega üldiselt kevadel ja valmis saadakse järgmise aasta algul.

Väljundiks konkursid



Uurimistööde väljundiks on mitmed üleriigilised konkursid. Vahteri sõnul valivad nad neist aastas tavaliselt kaks-kolm välja, millest osa võetakse. See, kui hästi läheb ja auhinnalisi kohti saavutatakse, tuleb Vahteri sõnul alati üllatusena. “Kunagi ei saa kindel olla, sest Eestis on tublisid koole palju,” lisas ta.

Vahteri sõnul on tendents sinnapoole, et gümnaasiumiastmes ja ka vanemas põhikooliastmes saavutavad konkurssidel kõrgeimad kohad tööd, mille juhendaja tuleb mõnest teadus­asutusest. Üldhariduskooli õpetajate teadmised ei ole spetsiifilistes valdkondades lihtsalt nii suured, selgitas ta. “Lõppkokkuvõttes võidab laps, kui ta saab hea töö,” leiab Vahter, selgitades, et kui on võimalus mujalt abi otsida, siis tuleks sellest võimalusest kinni haarata.

Saaremaa õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konkursi tulemused

• 5.–7. klassi arvestuses

I koht – Kristo Kakkum Aste põhikoolist ja Cathrin Benita Poopuu Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Mäger (Meles meles): bioloogia. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal”, juhendajad Inge Vahter ja Ülle Soom.

II koht – Marie Eike Rebane Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa randades”, juhendaja Inge Vahter.

• 8.–9. klassi arvestuses

II koht – Gendra Allikmaa ja Huberta Karma Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier´ kiirgusmõõtjaga”, juhendajad Inge Vahter ja Indrek Peil.

III koht – Liisa Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik Saare maakonnas”, juhendajad Inge Vahter ja Sirje Azarov.

V koht – Risto Metsamaa ja Arnold Vapper Aste põhikoolist tööga “Rannajärvede problemaatikast ja keemilise seisundi eripärast ning muutustest Kooru järve näitel”, juhendajad Ülle Soom ja Maie Meius.

VI koht – Maarjali Vaht Muhu põhikoolist tööga “Karusloomafarmide ühiskondliku otstarbekuse analüüs”, juhendajad Mariliis Vaht ja Ivo Maripuu.

• 10.–12. klassi arvestuses

I koht – Brita Laht Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”, juhendajad Riinu Härmas ja Anne Menert.

III koht – Britha Kuldsaar Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Vaktsineerimine – poolt ja vastu Kuressaare elanikkonna seas”, juhendaja Inge Vahter.

IV koht – Helena Ellermaa Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Õietolmu vajalikkus mesilastele, mõju inimese tervisele. Õietolm Saaremaa mee koostisosana”, juhendajad Inge Vahter ja Ülle Soom.