Abipolitseinikuks sihib üha enam naisi

Naised ilmutavad üha enam huvi abipolitseinikuks saamise vastu ja läbivad koolitusi selleks, et ka ise vastav staatus omandada.

Selle nädala alguses kinnitati abipolitseinikuks kaks naist. Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juhi ja abipolitseinike rühmajuhi Matis Siku sõnul on Kuressaare rühmas praegu 26 abipolitseinikku, neist 10 naised.

“Kuuest viimasest liitujast kolm on olnud naised. Lisaks on praegu veel kolm kandidaati, kes on samuti naised,” rääkis Sikk, lisades, et naiste seas on huvi abipolitseinikuks hakata tõepoolest suurenenud.

Rühmajuhi sõnul on just nimelt huvi ja tahe anda oma panus turvalisuse tagamisse suur eeldus selleks, et abipolitseinikuna hakkama saada.

“Kui inimene on juba vabatahtlikult abipolitseinikuks astunud, siis on tal kindlasti ka soov ennast teostada. Julgen väita, et meie naisabipolitseinikud on igati pealehakkajad ja tublid inimesed, kellega saab politseitöös abijõuna arvestada,” kinnitas Sikk.