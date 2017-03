Kaavi uus tuletorn läheb ka linnusõprade teenistusse (1)

Veeteede amet rajab 60 aastat tagasi ehitatud Kaavi tuletorni asemele uue tuletorni, mis hakkab teenima ka linnuvaatlejaid.



“Projekt ei ole veel valmis, aga idee on teha kahasse navigatsioonimärk ja linnuvaatlustorn,” ütles veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen, kelle sõnul on praegune tuletorn ühest küljest väga kehvas seisukorras, teisalt aga ei paista kasvava metsa tõttu varsti enam merele ära.

Kui praegune tuletorn asub merest umbes 300 meetri kaugusel, siis uus ehitis tuleb nähtavuse tagamiseks rannajoonele vähemalt poole lähemale.

Olemasoleva 1954. aastal ehitatud punase-valgetriibulise betoontorni kõrgus jalamist on 15 meetrit ja tule kõrgus merepinnast 20 meetrit. Ka uue torni kõrgus jääb ligilähedaselt samadesse mõõtudesse.

Veeteede amet plaanib uue torni valmis ehitada järgmisel aastal. Praeguseks on maa-amet moodustanud tuletorni jaoks eraldi maaüksuse, torni projekteerimine algab eelduste kohaselt sel aastal.

Andry Rütkineni sõnul saab Kaavi tuletornist Eesti esimene tuletorn, mis on mõeldud ka linnuvaatlusteks. “Eelkõige tähendab see ohutut ülespääsu mööda treppe,” lausus osakonnajuhataja, kelle sõnul tuleb paljudes tuletornides üles minna mööda redelit, mistõttu ei saa neisse külastajaid lubada.

Ka Sõrve tuletorni avamise plaan on jäänud just nimelt turvalisuse puudumise taha. “Ohutus on veeteede ameti jaoks väga oluline ja sellepärast ei ole me Sõrve tuletorni avamisse suhtunud kergekäeliselt,” rääkis Rütkinen. Ka Vilsandi tuletorni ehituslik seisukord on väga kehv ja torn vajaks enne avamist korralikku renoveerimist.

Kaavile uue tuletorni ehitamine on ajalooline sündmus, sest viimati ehitati Eestis uus tuletorn 1970. aastal, kui valmis Tallinnamadala tuletorn. Saaremaal on veeteede amet viimastel aastatel tuletorne rekonstrueerinud või siis kõrgemaks teinud. Möödunud aastal rekonstrueeriti Kübassaare tuletorn, 2014. aastal aga Karala tulepaak. Viimased Saaremaa tuletornide ümberehitused olid aga Sõrve tuletorn 2014. aastal ning 2012. aastal Sääretüki ja Anseküla sihi ülemine tuletorn, mis tehti samuti kõrgeks kasvanud metsa tõttu 8 meetrit kõrgemaks.

Sõrve poolsaare kagurannikul olev Kaavi tuletorn on mõeldud orienteerumiseks Liivi lahel liikuvatele alustele. Eesti tuletorni seltsi kodulehe andmetel ehitati kivikbetoonist neljatahuline tüvipüramiidi kujuline 15-meetrine tuletorn 1954. aastal tol ajal levinud tüüpprojekti järgi. 1994. aastal tehti tuletornis remont ja 1996. aastal varustati see firma EKTA ringsektoriga valgusseadmetega.