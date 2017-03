Keerulised ajad selja taha jätnud Incap kasvab mühinal (1)

Mõned aastad tagasi Kuressaares suure koondamise üle elanud elektroonikatööstus Incap on kosumas – napi aastaga on töötajate arv kasvanud poole võrra.



Läinud nädalalõpul tähistas Incapi Kuressaare tehas oma 17. sünnipäeva ning ettevõtte juhatuse liikme Otto Richard Puki sõnul oli tähistamiseks ka põhjust. “Oleme just parasjagu kokku võtmas eelmise aasta majandustulemusi ning oleme nendega väga rahul,” kinnitas Pukk.

Puki sõnutsi kasvasid tootmismahud eelmisel aastal võrreldes varasemaga olulisel määral ja jätkavad kasvamist ka sel aastal. “Samuti oleme juurde saanud uusi kliente ja selle üle on ainult hea meel,” kinnitas ettevõtte juht.

Põhja-Ameerikasse ja Hiinasse



Nii et kui eelmisel nädalal käis suurest meediast läbi tõdemus, et Eesti ekspordi murelaps on elektroonikatooted, siis Puki kinnitusel Incap elektroonikasektori languses kaasa ei löö.

Tootmismahtude kasvu kaasatoonud tööde hulgas on tehase juhatuse liikme sõnul nii kogenud elektroonikaseadmete tootjate masstootmisprojektid kui ka alustavate ettevõtete prototüübid.

Seejuures on Incapi Kuressaare tehas loonud palju uusi koostööprojekte just tänu oma väiksusele – klientide tagasiside põhjal on nende eeliseks konkurentide ees just väikese tiimi kiirus ja paindlikkus ning otsekontakt tellijatega. “Samuti eelistab üha enam idufirmasid Aasia tootjate asemel kvaliteetseid Euroopa tootjaid. Seda enam, et tootja on kohe kodumaal kättesaadav.”

Praegu läheb Kuressaares valmiv Incapi toodang valdavalt laia maailma – 90% sellest saadetakse küll Skandinaavias asuvatele klientidele, kuid tellijaid on mujaltki. Näiteks on kaugemad tellimused teinud reisi Põhja-Ameerikasse ja Hiinasse.

“Huvitav on siin just see, et kui tavaliselt jõuab Hiina elektroonika meie turule, siis antud juhul toodame meie hoopis Hiinale,” kõneles Pukk.

Ka Incapi tööpere on Otto Richard Puki sõnul kasvanud taas suhteliselt suureks ehk 80 inimeseni. Seda on seejuures kaks korda rohkem kui möödunud aasta alguses, nentis ta.

Töömahtude suurenemine nõuab Kuressaare tehase meeskonna kasvatamist ka sel aastal. “Soovitan kõigil, kes meie muheda rahvusvahelise tiimiga liituda tahavad, meie Facebooki lehte ja töökuulutusi jälgida,” sõnas Pukk.

Otsivad noori suvetöötajaid



“Kuna tegemist on üsna spetsiifilise valdkonnaga, toimub suur osa väljaõppest meie Kuressaare tehases kohapeal, kus meie oma spetsialistid uusi töötajaid välja koolitavad.” Ka praegu otsib tehas näiteks noori suvetöötajaid, kes oleksid abiks tootekoostamisel. Umbes kümnele vähemalt 18-aastasele elektroonikahuvilisele, kel juuliks ja augustiks suveplaanid veel tegemata, on Puki kinnitusel Incapi Kuressaare tehasel tööd pakkuda. “Nüüdisaegse töökeskkonna ja paindliku töögraafiku kõrval pakume omalt poolt põnevaid kogemusi, konkurentsivõimelist töötasu ja võimalust kaasa lüüa valdkonna uuenduslike lahenduste väljatöötamises,” kinnitas ta.

Puki sõnul teevad nad tööd arvestusega, et mõistlik kasv muutub tootmises stabiilseks nähtuseks. “Selleks oleme viimase aasta jooksul pööranud rohkelt tähelepanu tootmise efektiivsusele.”