Lõmala külas läheb jäätisetootmiseks (1)

Praegu Tallinnas elav Veronika Kaidis on Lõmala külas asuvas pere maakodus õige pea alustamas kohalikust toorainest jäätise tootmist. Ettevõtte nimigi on igati kohane – Maias Viiking.



Peatne jäätisemeister rääkis, et mõttele ise jäätist tegema hakata tulid nad koos emaga kodukandis ringi sõites. Täpsemalt siis, kui nad käisid Salme poest jäätist ostmas.

“Oleme pikalt mõelnud, et tahaks midagi ette võtta, mis meid Saaremaad rohkem külastama paneks ja aastate jooksul koguni siia tagasi elama kutsuks,” rääkis Veronika Kaidis. “Sel poeskäigul tuligi mõte, et hakkame ise jäätist tootma.”

Ta märkis, et jäätist armastavad nende peres kõik, eriti nauditakse ja osatakse hinnata puhtaid maitseid. Salme vallas Lõmala külas asub Veronika ema sünnikodu, mis on praeguseks saanud kogu nende pere maakoduks. “Salme on väga tuntud just viikingiasulana ja sealt sündis mõte panna ettevõtte nimeks Maias Viiking,” tähendas Kaidis.

Katsetused parimate maitsete loomiseks Kaidise sõnul käivad. See meeldib tema sõnutsi eriti nende pere lastele, kes on väga kriitilised ja ausad oma arvamuse avaldamisel. Jäätist plaanib Maias Viiking teha kindlasti kohalikust toorainest. “Salme vallas on mitmeid talupidajaid, kellelt jäätise jaoks vajalik piim, koor ja munad osta,” kinnitas Kaidis.

Erinevad maitsed hakkavad Maial Viikingil kujunema aga hooajaliselt sõltuvalt sellest, milliseid marju on koduaiast ja metsast parasjagu võtta. “Jäätis peab olema maitsev ja nauditav,” on Veronika Kaidis veendunud. “Seetõttu ei hakka me eksperimenteerima võõraste maitsetega, kuigi ei välista, et sortimenti aeg-ajalt mõni uus ja põnev maitse satub.”

Esialgu kohandatakse ruumid jäätise valmistamiseks kodus. Veeanalüüsid selleks on juba võetud ja mõned vajalikud toimingud tuleb veel teha, et oleks tagatud maksimaalne toiduohutus. “Aasta pärast kindlasti suurendaksime tootmist ja rendiksime vastavad ruumid valla territooriumil,” avas Kaidis tootmise kasvatamise plaane. “Kindlasti on mõni köök, mis 100% ajast aktiivses kasutuses ei ole ja mille omanik on valmis teenima lisaraha seda välja rentides,” arvas ta.

Esimesel aastal kavatseb Maias Viiking võtta osa väliüritustest Saaremaal. Alati saab uuelt firmalt jäätist tellida, kui ikka kustumatu jäätiseisu tekib, otse kontakteerudes, ning seda juba aprillist alates. Täpsemat infot toodangu kohta leiab Facebookist.

“Järgmisel aastal, kui tootmine on juba suurem, leiab meie jäätisemaiust kauplustes, kohvikutes ning juba viime läbi ka uurimistööd naaberriikide kohta, et millised jäätise-eelistused seal on ja kas nn käsitööjäätis on seal sama populaarne nagu meil Eestis,” märkis Kaidis.

Esimesed investeeringud on Maias Viiking ise teinud. “Järgmisel aastal, kui tootmist laiendame, on kindlasti plaanis kasutada EAS-i alustava ettevõtja toetust,” kinnitas alustav jäätisetootja Veronika Kaidis.