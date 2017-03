Miniteatripäevad tulevad muinasjutulised

Järjekorras 26. Saaremaa miniteatripäevade juhtlause annab teada, et teater on muinasjutt ja muinasjutud elavad meis endis.



Miniteatripäevade teema ei tähenda, et kõik lavastused sellest lähtuksid. Küll aga on sellega seotud teatripäevade avamine ja lõpetamine ning samuti auhinnad. Teemast on innustust saanud ka Saaremaa ühisgümnaasiumi Krevera, kes toob lavale kompositsiooni “Tuhkatriinust nii ja naa…”. Krevera juhendaja ja miniteatripäevade üks peakorraldajaid Rita Ilves ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et idee ja lugu pärinevad küll kuulsast muinasjutust, kuid teksti sealt võetud ei ole. Lugu avatakse neljas erinevas võtmes ja vähesed sõnad tuuakse publikuni peaasjalikult läbi laulude. Oodata on ka tummetteasteid. Vormilises mõttes ei ole Ilvese juhendatud trupp varem millegi säärasega välja tulnud.

Teine Saaremaa trupp on samuti SÜG-ist. Sirje Kreismani Kreisis astub üles lavastusega, mis põhineb Anton Tšehhovi novellidel ja kannab pealkirja “Pealkirjata”. Sama pealkirja kandis ka Tšehhovi 1888. aastal ilmunud novell. Kokku osaleb tänavu 18 truppi. Nende seas on nii vanu olijaid kui ka uusi tulijaid. Esmakordselt on miniteatripäevadel Suure-Jaani kool, Haapsalu muusikakool ja Tartu Waldorfgümnaasium.

Ka žüriis on tänavu uusi nägusid – näitlejad Lauri Kald­oja ja Veikko Täär. Lisaks neile hindavad kooliõpilaste teatritükke raadiomees Tõnis Kipper, lavastaja Gerda Kordemets, teatrijuht Piret Rauk, Tallinna Ülikooli õppe­jõud Rain Mikser, endine Teatrimehike Reet Sillavee, näitleja Lee Trei ja koolijuht Viljar Aro.