Saaremaa teater väänab Eesti kirjandusklassikat

Saaremaa teater tuleb välja uue lavastusega, mis põhineb Lydia Koidula tuntud näidendil “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”.



“Hea, et Koidula ise ei näe seda,” ütles teksti kokkuseadja ja lavastaja Väino Uibo (fotol) Kadi raadio “Keskpäeva” saates. “Muuseumietendust ei tee tänapäeval keegi,” viitas lavastaja vajadusele rahvuslikul ärkamisajal loodud kirjandust tänapäevaste lavastuste tarbeks kohendada.

Uibo ütles, et katsetab “Säärase mulgiga” uut stiili – groteski. Igihaljad teemad, nagu armastus ja ahnus, on lavastusse siiski sisse jäetud.

Lavastus pidi esietenduseni jõudma juba mullu novembris, paraku tuli mõned näitlejad erinevatel põhjustel välja vahetada. Uibo sõnul oli venimisest teatud moel siiski ka kasu ning tükk sai palju värvikam ja detailirohkem.

Lavastaja märkis, et on korra proovis juba korralikku etendust näinud ja loodab, et näitlejatel ka esietendusel õige vaim peale tuleb. Teatritükis mängivad Virgo Neemre, Ain Hannus, Piret Hiie-Kivi, Maarjus Kupits, Kalle Kadarik, Merike Meriloo, Olga Koba, Kersti Sepp ja Tiia Marist. Esietendus on 24. märtsil Kuressaare kultuurikeskuses. Seejärel astutakse 31. märtsil üles Aste klubis.