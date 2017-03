SÜG tunnustas emakeeleoskajaid

Saaremaa ühisgümnaasiumi eesti keele õpetajad tunnustasid eilsel emakeelepäeval kooli paremaid õigekirjaoskajaid.

SÜG-i eesti keele ainekomisjoni esindas eilsel autasustamisel Kuressaare avatud noortekeskuses Noortejaam õpetaja Aina Seppel, kes andis õpilastele kätte diplomid ja šokolaadimedalid.

Igast klassist tehti teatavaks õigekirjakonkursi kolm paremat ja tubli keeletundja.

“Eesti keel on põnev, ent koolis minu jaoks üks raskemaid aineid,” tunnistas 10. klassi arvestuses esimese koha pälvinud Karl Hendrik Tamkivi. “Kõige keerulisem on lausete ülesehituslik pool ja kirjavahemärgid. Näiteks – kuhu panna koma?”

Suure või väikese algustähe valimine kümnendikule seevastu raskusi ei valmista.

Pärast gümnaasiumi lõpetamist filoloogiaõpinguile erinevates valdkondades tublide tulemustega silma paistnud Karl Hendrik mõelnud ei ole. “Head eesti keele oskust läheb aga igal pool tarvis,” leidis ta.

Õpetaja Aina Seppeli sõnul sõltub õpilaste keeleoskus väga palju õpetajast ja muidugi laste lugemusest. “Osa õpilasi loeb mõnuga, osa mõistab, et parema hinde saab siis, kui loed ja osale on lugemine vastumeelt,” rääkis Seppel. “Õnneks on rohkem siiski neid, kes tahavad lugeda.”

Seppel tõdes, et sageli põhjendavad õpilased oma tehtud vigu sellega, et “niimoodi oli ju ajalehes kirjas”.

Traditsioonilisel õigekirjakonkursil, mis seekord leidis aset 28. veebruaril, osales igast klassist kaks õpilast.

7. klassi arvestuses pälvis esimese koha Martin Vesberg, 8. klassist Anni Kuuseok, 9. klassist Feridee Sevostjanov, 10. klassist Karl Hendrik Tamkivi. 11. klassi arvestuses oli parim Kaupo Humal ja abiturientide seas Mari Kolk.